Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι ημέρες αγάπης και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για την επίδραση της έκλειψης Ηλίου και της Αφροδίτης, που συνεχίζονται για όλα τα ζώδια, μίλησε την Τετάρτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «Συνεχίζονται οι ημέρες αγάπης, που ξεκίνησαν με την έκλειψη Ηλίου της Τρίτης», τονίζοντας ότι καταλυτικό ρόλο σε αυτό παίζει η Αφροδίτη.

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε πάντως ότι «η Σελήνη είναι στον Σκορπιό και έχει τα αγκαθάκια της, όμως θα τα ξεπεράσουμε όλα με πολλή προσοχή».

Η αστρολόγος, αναφερόμενη στην έκλειψη Ηλίου σε συνδυασμό με την Σελήνη και την Αφροδίτη στον Σκορπιό, έχει πει τις προηγούμενες ημέρες ότι «θα υπάρχουν έρωτες, θα υπάρχει πολύ πάθος, ενώ και στα οικονομικά πολλοί θα είναι οι ωφελημένοι αυτόν τον καιρό. Δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες συζητήσεις, ίσως και μυστικές, που να φέρουν προς το παρόν κάποια αποτελέσματα. Ας προσπαθήσουμε να ωφεληθούμε και αν δεν φτάσουμε σε υπερβολές, οικονομικές και συναισθηματικές θα μπορούσε να είναι και καλή αυτή η περίοδος».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





