Θεσσαλονίκη - Σακελλαροπούλου: Η διπλή επέτειος ενισχύει την ομοψυχία απέναντι στις προκλήσεις

Λαμπροί εορτασμοί στην Θεσσαλονίκη για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης. Τα μηνύματα των πολιτικών.

Τη σημασία της ομοψυχίας για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στη δήλωση που έκανε μετά την επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου.

"Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο, πολιούχο της και συμμέτοχο, όπως τον θέλει ο λαός μας, στην απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό στις 26 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της γιορτής του. Η διπλή αυτή επέτειος ενισχύει το εθνικό μας φρόνημα και μας υπενθυμίζει τη σημασία της ομοψυχίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Χρόνια πολλά", δήλωσε.

Κατά την άφιξη της στον Αγιο Δημήτριο την κ. Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και στη συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές και ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Υμνου. Πριν την έναρξη της δοξολογίας και κατά τη διάρκεια της αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από τη Θεσσαλονίκη σε ένδειξη χαιρετισμού για τη γιορτή της. Επίσης, το πρωί, μετά την έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο ακούστηκαν κανονιοβολισμοί από τη Φρεγάτα "Σπέτσαι" του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο νόημα της σημερινής διπλής γιορτής για τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε και ο δήμαρχος της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη δήλωση που έκανε μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στην οποία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Άνθιμος.

«Σαν σήμερα, μετά από 482 χρόνια μαύρης σκλαβιάς, ανήμερα της εορτής του προστάτη και πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη κυμάτιζαν γαλανόλευκες σημαίες, στις πλατείες, στα κτίρια. Αυτά τα 110 χρόνια ήταν χρόνια δυσκολιών, αλλά και χρόνια δημιουργίας και επιτυχιών. Εμπνεόμαστε από τις προσπάθειες, τους αγώνες, τις θυσίες των προγόνων μας και δεσμευόμαστε για το παρόν και το μέλλον αυτής της λαμπρής πόλης, της Θεσσαλονίκης μας. Χρόνια Πολλά στη Θεσσαλονίκη! Χρόνια Πολλά στη Μακεδονία!», τόνισε ο κ. Ζέρβας.

Την ανάγκη στήριξης των πιο ευάλωτων πολιτών και των νεότερων γενεών στις συνθήκες των πολλαπλών κρίσεων τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στη δήλωση που έκανε μετά τη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο.

«Σήμερα ζούμε σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων, γεωπολιτικών, ενεργειακών, οικονομικών. Οφείλουμε όλοι να σταθούμε με υπευθυνότητα και με ρεαλισμό, αγκαλιάζοντας τις αγωνίες όλου του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων πολιτών και των νεότερων γενεών που οικοδομούν το μέλλον τους, δυστυχώς με λιγοστές ευκαιρίες σήμερα. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Σήμερα η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους. Δυστυχώς, το μήνυμα είναι επίκαιρο περισσότερο παρά ποτέ», δήλωσε ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκος Βελόπουλος, μετά τη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο, και πρόσθεσε: «Επίκαιρο γιατί η Μακεδονία, δυστυχώς, δεν απελευθερώθηκε, με εγκλήματα που έκαναν τα δύο μεγάλα κόμματα παραχωρώντας το ιστορικό μας όνομα. Άρα ο αγώνας για την απελευθέρωση και του ονόματος συνεχίζεται».

«Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε μεν, το μήνυμα είναι επίκαιρο και πάλι. Διότι η λογική 15.000 ανθρώπων στην Αθήνα, η αθηνοκεντρική λογική τους οδηγεί στην περιθωριοποίηση τη νύμφη του Θερμαϊκού. Εμείς επιμένουμε για μια Ελλάδα ανεξάρτητη από το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών σε επίπεδο γραφειοκρατίας. Για μια Ελλάδα που θα κοιτάξει την ανταρσία κατάματα. Γατί η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας πρέπει, επιτέλους, να γίνει κάποια στιγμή πράξη», κατέληξε.

Σακελλαροπούλου: Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο, αλλά και έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία

«Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο, αλλά είμαστε επίσης έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αν αυτό χρειαστεί», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφερόμενη στην κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, σε βάρος της Ελλάδας, και την προβολή ανυπόστατων θέσεων, όπως η αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, κατά την αντιφώνηση της, στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν της ο διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, στη Λέσχη Αξιωματικών.

Σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είπε ότι είναι υπόθεση όλων μας και σημείωσε πως «είναι χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας να υπερασπιστούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κόσμου μας απέναντι στον αυταρχικό αναθεωρητισμό και την προκλητική ρητορική».

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι, ανήμερα της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό και της γιορτής του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό Γ' Σώμα Στρατού, ανάμεσα στους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς, τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων», είπε στην αρχή της αντιφώνησης της η κυρία Σακελλαροπούλου και συνέχισε: «Είστε η ζωντανή συνέχεια του απελευθερωτικού στρατού των Βαλκανικών Πολέμων, που την αυγή της 26ης Οκτωβρίου 1912 εισήλθε νικητής στην πόλη. Εκείνων, που μέσα σε λίγα χρόνια διπλασίασαν σχεδόν την έκταση της χώρας και ενσωμάτωσαν στον εθνικό κορμό πολύτιμα κομμάτια ελληνισμού. Και των ηρώων του ΟΧΙ, που στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου και στα οχυρά της Μακεδονίας σταμάτησαν τα στρατεύματα της φασιστικής Ιταλίας και πολέμησαν ηρωικά κατά της ναζιστικής Γερμανίας».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στις σημερινές συνθήκες τονίζοντας ότι «το αγωνιστικό πνεύμα και το υψηλό φρόνημα όλων αυτών των γενεών σάς καθοδηγεί στην ιερή αποστολή σας, σε καιρούς ειρηνικούς αλλά και σε περιόδους ανασφάλειας και δοκιμασίας, όπως είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα στην Ευρώπη» και συνέχισε:

«Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία δεν αφορά μόνο τον ηρωικό ουκρανικό λαό, που δίνει το αίμα και την ψυχή του για την ελευθερία και την πολιτική του αυτονομία. Είναι υπόθεση όλων μας. Με τη βάναυση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την απειλή της μαζικής καταστροφής, επιχειρείται η αναθεώρηση του μεταπολεμικού κεκτημένου της ειρήνης και της προόδου. Και υποδηλώνεται μια ευθεία και ολομέτωπη αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Είναι χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας να υπερασπιστούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του κόσμου μας απέναντι στον αυταρχικό αναθεωρητισμό και την προκλητική ρητορική».

Ακολούθως η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στην κλιμάκωση των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και τη στάση της Ελλάδας, λέγοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει ηρεμία στις σχέσεις και ανοιχτούς διαύλους, όμως ο διάλογος για να καρποφορήσει δεν μπορεί να γίνεται υπό καθεστώς απειλών και εντάσεων.

«Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία δείχνει να επιλέγει πάλι την όξυνση, με κλιμάκωση των προκλήσεων, με επαναφορά των γνωστών πρακτικών και με προβολή νέων ανυπόστατων θέσεων για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας, ενώ συνεχίζει να εργαλειοποιεί τον πόνο προσφύγων και μεταναστών, που εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής», είπε και προσέθεσε:

«Η Ελλάδα επιδιώκει ηρεμία στις σχέσεις με τους γείτονές της και ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας. Ο διάλογος όμως, για να υλοποιηθεί και να καρποφορήσει, δεν μπορεί να γίνεται υπό καθεστώς απειλών και εντάσεων, αλλά μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Παράλληλα, η χώρα μας ενισχύει συνεχώς τη θέση της, διπλωματική και στρατιωτική, μέσω της συνεργασίας και των στρατηγικών συμμαχιών της, υπογραμμίζοντας το ανυπόστατο των τουρκικών αξιώσεων και επιδιώκοντας την εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Όπως τόνισα και προηγουμένως, είμαστε ανοικτοί στον διάλογο, αλλά είμαστε επίσης έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αν αυτό χρειαστεί.

Το Κυπριακό, εξάλλου, δεν παύει να αποτελεί κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Η τουρκική επιθετικότητα στα Βαρώσια, στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ευρύτερη περιοχή μας δεν πρόκειται να κάμψουν την προσήλωσή μας στον κοινό μας στόχο: την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συνολική επίλυσή του στη βάση των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το άρτιο επίπεδο εκπαίδευσης, ετοιμότητας και πατριωτικού ήθους που τις χαρακτηρίζει, αποτελούν τον εγγυητή της εθνικής μας κυριαρχίας και της ασφάλειας των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Η ευγνωμοσύνη προς όλους σας, τους άγρυπνους φρουρούς, που με αυταπάρνηση προφυλάσσετε από στεριά, αέρα και θάλασσα, μέρα και νύχτα την πατρίδα, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, είναι το ελάχιστο που σας οφείλουμε. Σας ευχαριστώ».

