Missing Alert: Στο εξωτερικό βρέθηκε η 18χρονη αγνοούμενη

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιιδού" για την περιπέτεια της 18χρινης, η οποία εντοπίστηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

Λήξη συναγερμού για την 18χρονη που είχε εξαφανιστεί από την Θεσσαλονίκη σήμανε ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέροντας πως η κοπέλα που αναζητούσαν όλοι στην Ελλάδα, είχε ταξιδέψει στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο.

Στην ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η περιπέτεια της Φραγκούλη Χριστίνας, 18 ετών, έληξε σήμερα 26/10/2022 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Φραγκούλη Χριστίνα βρέθηκε στην περιοχή του Βερολίνου και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Φραγκούλη Χριστίνα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί» .

Η κοπέλα είχε εξαφανιστεί στις 16/10/2022 από την περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς υπήρχαν φόβοι πως ίσως σενέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν την ζωή της σε κίνδυνο.

