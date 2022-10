Πολιτική

Οι “Νταντάδες της Γειτονιάς” σε 28 νέους Δήμους - Οι δικαιούχοι

Ποιοι Δήμοι εντάσσονται στο πρόγραμμα. Πώς γίνεται η επιλογή του/της επιμελητή/τριας;.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται σε 28 ακόμη δήμους της χώρας και όσοι και όσες επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμελητές και επιμελήτριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα ntantades.gov.gr και να εγγραφούν στο «Μητρώο Επιμελητών».

Το πρόγραμμα αφορά στην κατ' οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων, ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και, ιδιαίτερα, των μητέρων, για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών τους.

Οι νέοι δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω: Αγρινίου, Αλεξανδρούπολης, Αργοστολίου, Αρταίων, Γρεβενών, Ελασσόνας, Ζίτσας, Ηγουμενίτσας, Καλλιθέας, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Κορδελιού-Ευόσμου, Κορινθίων, Κω, Λευκάδος, Μυτιλήνης, Ναυπλιέων, Ν. Ιωνίας, Ν. Κέρκυρας, Π. Φαλήρου, Περιστερίου, Πύλου Νέστορος, Πύργου, Σητείας, Φαρκαδόνας, Φλώρινας, Χαλκιδέων, Χανίων.

Η εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ntantades.gov.gr και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι δωρεάν. Αίτηση μπορούν να συμπληρώσουν τα άτομα που είναι ενήλικα, έχουν τυπικά προσόντα απόδειξης γνώσης κατηγορίας βρεφονηπιοκόμων, έχουν πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά και ιατρικές γνωματεύσεις από τις ειδικότητες παθολόγου/γενικού ιατρού, δερματολόγου και ψυχολόγου.

Μέσω της εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ τους, καθώς έχουν όλες τις προϋποθέσεις, για να εργαστούν επίσημα και νόμιμα στον τομέα της κατ' οίκον φύλαξης βρεφών, ενώ, συμμετέχοντας στη δράση «Νταντάδες της γειτονιάς», έχουν και ασφάλιση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών δεν αποκλείει την απασχόληση σε άλλη δομή ή βρεφονηπιακό σταθμό και οι επιμελητές/επιμελήτριες ρυθμίζουν το ωράριο εργασίας, αλλά και την αμοιβή τους, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς.

Όσο για τα άτομα που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών σε βρέφη και παιδιά, που είναι υποχρεωτικό για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάριο του ΕΚΑΒ και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα ntantades.gov.gr. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα ειδοποιηθούν για τον χρόνο και τον τόπο της εκπαίδευσής τους.

Σημειώνεται ότι κάθε επιμελητής/επιμελήτρια επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του:

σε ένα έως τρία παιδιά, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω των 12 μηνών,

σε ένα έως δύο παιδιά, ηλικίας κάτω των 12 μηνών.

Με αφορμή την επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και σε άλλους δήμους, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, δήλωσε: «Με τις "Νταντάδες της γειτονιάς", στηρίζουμε εμπράκτως τους γονείς και ιδιαίτερα τις μητέρες που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, μετά την απόκτηση των παιδιών τους».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη εγγράφονται στο Μητρώο Επιμελητών, μέσω της σχετικής πλατφόρμας, ενδιαφερόμενοι από τους παρακάτω 33 δήμους: Αβδήρων, Αγίων Αναργύρων, Αμφιλοχίας, Ανατολικής Σάμου, Άνδρου, Αποκορώνου, Βέλλου-Βόχας, Βοΐου, Βόρειας Κέρκυρας, Βόρειας Κυνουρίας, Γόρτυνας, Δίου-Ολύμπου, Εμμανουήλ Παππά, Εορδαίας, Ευρώτα, Ικαρίας, Ιστιαίας Αιδηψού, Καβάλας, Καρπάθου, Κρωπίας, Λεβαδέων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Α]Άννας, Μυκόνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Ορεστιάδας, Παλαμά, Πηνειού, Πρέβεζας, Ρήγα Φεραίου, Σάμης, Σουλίου και Σύρου-Ερμούπολης.