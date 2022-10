Οικονομία

Ενέργεια - Σκρέκας: Τροπολογία για την φορολόγηση των υπερκερδών

Την κατάθεση τροπολογίας για φορολόγηση των υπερκερδών στον κλάδο της προμήθειας ενέργειας προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



«Δεν θα επιτρέψουμε την αισχροκέρδεια να απειλήσει την κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στην πρόσφατη κυβερνητική ανακοίνωση για μηχανισμό φορολόγησης υπερεσόδων και στον κλάδο της προμήθειας ενέργειας.

Σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Σκρέκας προανήγγειλε ότι την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα, θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, και υπουργική απόφαση, που θα φορολογεί τα υπερέσοδα που θα δημιουργηθούν στον κλάδο της προμήθειας, για το ενδεκάμηνο μέχρι τον Νοέμβριο. Όπως επισήμανε ο κ. Σκρέκας, έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών στην παραγωγή, (και τώρα) «ερχόμαστε και κλείνουμε και το παράθυρο στην προμήθεια».

Ο κ. Σκρέκας είπε επίσης ότι μέχρι τώρα «έχουμε εισπράξει πάνω από 2,2 δισ. ευρώ», ενώ αναφέρθηκε και σε έρευνα για τα υπερκέρδη που έχουν φορολογήσει άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και (με τα έως τώρα στοιχεία) φαίνεται ότι «η Ελλάδα έχει φορολογήσει τα περισσότερα υπερέσοδα». «Θα ζητήσουμε από τη ΡΑΕ να εξετάσει, για όλα τα 27 κράτη-μέλη, τι έχουν ανακτήσει από υπερέσοδα», προσέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

