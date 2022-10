Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: “ξήλωσαν” τον αστυνομικό που συνομιλούσε με την ανήλικη

Τι ερευνάται σχετικά με τη συνομιλία του αστυνομικού και την ανήλικη κοπέλα. Ο αστυνομικός, απομακρύνθηκε από την οργανική του θέση.

Ολοένα και ξετυλίγεται το "κουβάρι" στην πολύκροτη υπόθεση για το βιασμό και τη μαστροπεία εις βάρος 12χρονης στον Κολωνό.

Εκτός από την περίπτωση του κατηγορουμένου που συνελήφθη και εργαζόταν σε δημόσιο νοσοοκομείο, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς οι δικαστές του Συμβουλίου που εξέτασαν την υπόθεση του 36χρονου, οι οποίοι υιοθέτησαν την άποψη που είχε διατυπώσει μετά την απολογία του κατηγορούμενου ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε ζητήσει να οδηγηθεί και αυτός στην φυλακή, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους, για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, εξελίξεις υπάρχουν και για τον αστυνομικό που φέρεται να επικοινώνησε με την 12χρονη.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός, μετακινήθηκε από την οργανική του θέση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, καθώς γνωρίζοντας ότι είναι 15 χρόνων, όπως η ίδια του είχε πει, άρα ανήλικη, είχαν ανταλλάξει και «ροζ» φωτογραφίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα του θέση θα είναι στην υπηρεσία καυσίμων για τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ

Αν και τα στοιχεία έως τώρα, δεν δείχνουν να έχει πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ τους, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση σχετικά με τον αστυνομικό που συνομιλούσε με το ανήλικο κορίτσι.

