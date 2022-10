Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπέικον: Δεν ήρθα εδώ για πλάκα…

Οι δηλώσεις του Αμερικανού φόργουορντ μετά την άφιξη του στην Αθήνα.

Μία ημέρα μετά την άφιξη του Ντουέιν Μπέικον στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με "backstage" σκηνές από την άφιξη του 27χρονου Αμερικανού φόργουορντ. «Νιώθω υπέροχα. Είμαι εδώ που ήθελα να βρίσκομαι. Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειάζεται και να βγω να αγωνιστώ. Είμαι ενθουσιασμένος όπως και όλοι που βρίσκονται στον σύλλογο. Ο στόχος μου είναι να μπαίνω και να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθάω, να φέρω το ταλέντο μου σε μια ομάδα που έχει ήδη ταλέντο και να κάνουμε τα πάντα για την νίκη,» τονίζει στην κάμερα της «πράσινης» ΚΑΕ ο Μπέικον.

Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να δουν από τον Ντουέιν Μπέικον στο παρκέ; «Πολύ σκοράρισμα και άμυνα. Μπορώ να σκοράρω και σίγουρα να παίξω άμυνα. Μπορώ να βάλω και τους συμπαίκτες μου στο παιχνίδι, δίχως αμφιβολία. Νιώθω πως έχω όλο το πακέτο. Ναι, μπορώ να το κάνω αμέσως,» απάντησε για να στείλει στο τέλος το εξής μήνυμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

«Να είστε έτοιμοι. Δεν ήρθα εδώ για να κάνω πλάκα. Ήρθα να τα δώσω όλο σε κάθε αγώνα για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε ματς που δίνουμε. Μπορεί αυτό να μην συμβεί αμέσως για εμάς, αλλά θα είμαι μαζί σας για δύο χρόνια σίγουρα και ξέρω πως θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Να είστε υπομονετικοί. Έχω έρθει εδώ για να είμαι ένας τοπ παίκτης της Euroleague».

