Ρωσία: Ο Πούτιν παρακολούθησε άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων (εικόνες)

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ο κίνδυνος σύγκρουσης στον κόσμο και την περιοχή είναι υψηλός.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε σήμερα άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

"Οι αποστολές που είχαν προβλεφθεί κατά την άσκηση των στρατηγικών δυνάμεων αποτροπής εκπληρώθηκαν πλήρως, όλοι οι πύραυλοι πέτυχαν τον στόχο τους", αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Πλάνα που μετέδωσε το στρατιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο Zvedza δείχνουν τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να λέει στον Πούτιν πως οι ασκήσεις αφορούν την "απάντηση με ένα μαζικό πυραυλικό πλήγμα από τις στρατηγικές δυνάμεις επίθεσης σε απάντηση ενός εχθρικού πυρηνικού πλήγματος".

Shoigu: “Under the leadership of Putin, training is being conducted to deliver a massive nuclear strike in response to an enemy nuclear strike”



Launch of the ballistic missile "Sineva" from a submarine from the Barents Sea during the training of the Russian strategic forces pic.twitter.com/grYyPEVf9S