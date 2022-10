Πολιτισμός

Πέθανε ο Πιερ Σουλάζ

Θλίψη στην παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα από τον θάνατο του Πιερ Σουλάζ.

Ο Πιερ Σουλάζ, ο Γάλλος αφηρημένος ζωγράφος που έγινε πιο γνωστός για τους πειραματισμούς του με διαφορετικές αποχρώσεις του μαύρου απεβίωσε σε ηλικία 102 ετών, ανακοίνωσε το μουσείο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και στο έργο του στη γενέτειρά του Ροντέζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Ο Σουλάζ, ο οποίος σύμφωνα με τον επικεφαλής του μουσείου, Μπενουά Ντεκρόν, απεβίωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ στο νοσοκομείο, είχε εργαστεί αποκλειστικά με το μαύρο από το 1979, κυρίως με μια σειρά έργων που αποκαλούσε "Outrenoir" ("Πέρα από το μαύρο").

Γεννημένος παραμονή Χριστουγέννων του 1919, ο Πιερ Σουλάζ δημιούργησε επίσης 104 βιτρό που κοσμούν την εκκλησία Σεντ Φουά της Κονκ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

