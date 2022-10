Αθλητικά

Τσιτσιπάς: η νίκη και το ξέσπασμα στον πατέρα του (βίντεο)

Ο έλληνας τενίστας κατόρθωσε να νικήσει όμως το στιγμιότυπο που έστρεψε τα βλέμματα πάνω του ήταν η έκρηξή του στον πατέρα του.

O Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε 7-6(2), 6-2 του Αυστριακού Ντένις Νόβακ (νο 155 στον κόσμο) μέσα σε 89 λεπτά, και προκρίθηκε στους «16» στο 500άρι indoor τουρνουά «Erste Bank Open», στη Βιέννη.

Μία επιτυχία που έφτασε λίγα 24ωρα μετά την ήττα του στον τελικό του Stockholm Open, από τον Χόλγκερ Ρουν.

Ο 29χρονος Αυστριακός δυσκόλεψε πολύ στο πρώτο σετ τον Τσιτσιπά, ο οποίος όμως κατάφερε να επικρατήσει και να τελειώσει στη συνέχεια τον αγώνα, με ένα πιο εύκολο-για εκείνον-σετ.

Όπως φάνηκε από τα πλάνα της τηλεόρασης, ο Τσιτσιπάς, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-3 στο πρώτο γκέιμ, ξέσπασε απευθυνόμενος προς το μέρος που καθόταν ο πατέρας του, αλλά στη συνέχεια μπόρεσε να κάνει την ανατροπή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη), θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Μπόρνα Τσόριτς, ο οποίος στον 1ο γύρο απέκλεισε τον προερχόμενο από τα προκριματικά Γάλλο Κουεντίν Αλίς με 3-6, 7-5, 6-3.

