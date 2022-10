Πολιτική

Ανδρέας Πάτσης: ζήτησε τα πόθεν έσχες ο οικονομικός εισαγγελέας

Αφορμή οι οικονομικές δραστηριότητες του βουλευτή, που διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Έρευνα για τα οικονομικά δεδομένα του Ανδρέα Πάτση ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία, με αφορμή τις καταγγελίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του διαγραφέντος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, βουλευτή Γρεβενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οικονομικός εισαγγελέας, Χρήστος Μπαρδάκης, ζήτησε από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής, να του διαβιβάσει τις δηλώσεις "πόθεν έσχες" του βουλευτή, προκειμένου να εκκινήσει ποινική έρευνα για τον κ. Πάτση.

Σε πρώτη φάση, η έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων θα αξιολογήσει τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του κ. Πάτση, ώστε οι εισαγγελικοί λειτουργοί να αποφανθούν, αν σε βάρος του υπό διερεύνηση βουλευτή προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων που αφορούν ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και συνακόλουθα αν τίθεται ζήτημα τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Σημειώνεται ότι σε ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, αναφέρεται ότι το 2019, έτος που εξελέγη ο κ. Πάτσης βουλευτής , στην δήλωση για την χρήση του έτους "εντοπίστηκαν από τον αρμόδιο ορκωτό λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο στη δήλωση, ανακρίβειες στην καταγραφή των συμμετοχών του και μη δηλωθείσα επένδυση, οι οποίες συμπληρώθηκαν καθώς προσκομίστηκαν τα απαραίτητα παραστατικά στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του, που έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή, κατόπιν εισήγησης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση".

Στο εν λόγω σημείωμα, αναφέρεται πως και σε επόμενες δηλώσεις του κ. Πάτση περιέρχονται "παραλείψεις", οι οποίες ελέγχονται από την επιτροπή της Βουλής.

