Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας μετέφερε παράνομα μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύλληψη έγινε στο λιμάνι της πόλης κι αφού είχε προηγηθεί ο εντοπισμός πέντε αλλοδαπών, οι οποίοι δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για παράνομη μεταφορά μεταναστών συνελήφθη 53χρονος οδηγός φορτηγού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από στελέχη της Λιμενικής Αρχής.

Της σύλληψης του 53χρονου αλλοδαπού διακινητή προηγήθηκε ο εντοπισμός πέντε αλλοδαπών, οι οποίοι δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά την προσπάθειά τους να αποχωρήσουν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αναγνώρισαν και υπέδειξαν τον 53χρονο οδηγό νταλίκας, ως το άτομο που τους μετέφερε στην ελληνική επικράτεια.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το φορτηγό, ένα κλειδί τηλεχειρισμού, τρεις πινακίδες, ένα κινητό τηλέφωνο, δύο επιπλέον κάρτες sim, χρηματικό ποσό, ύψους 155 ευρώ και 605 τουρκικών λιρών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους”: Τα ποσά και οι δικαιούχοι της επιδότησης

Μελίσσια: Μαθητές βανδάλισαν σχολείο - Τρεις συλλήψεις

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου