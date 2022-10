Κοινωνία

Φωτιά στον Νέο Κόσμο: άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στον Νέο Κόσμο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τετάρτης, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο και συγκεκριμένα στην οδό Μανδροκλέους.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα αλλά και εθελοντικά οχήματα, όμως δυστυχώς αν και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Λίγο νωρίτερα είχαν καταφέρει σύμφωνα με πληροφορίες να διασώσουν μία μητέρα και ένα παιδί που είχαν εγκλωβιστεί στην ταράτσα του κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο.

Σε συνέχεια προηγουμένου μηνύματος, σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε στο διαμέρισμα επί της οδού Μανδροκλέους στην Αθήνα και η #πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 26, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους”: Τα ποσά και οι δικαιούχοι της επιδότησης

Μελίσσια: Μαθητές βανδάλισαν σχολείο - Τρεις συλλήψεις

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου