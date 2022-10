Κόσμος

Μακρόν: “Καρότο και μαστίγιο” για ακρίβεια και συντάξεις

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της αριστεράς και της ακροδεξιάς, που ψήφισαν από κοινού πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

«Περνάμε κρίση. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν την καταιγίδα και πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους», δήλωσε σήμερα, μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό FR2, o πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι το κόστος της ενεργειακής κρίσης ανέρχεται στη Γαλλία στο ποσό των 85 δις ευρώ επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του κόστους το έχει επωμιστεί το κράτος. Υποσχέθηκε ότι η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά δεν θα υπερβεί το 15%, ενώ ταυτόχρονα τάχθηκε κατά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών, αλλά υπέρ της παροχής εκτάκτων ενισχύσεων στους εργαζόμενους.

Τάχθηκε επίσης υπέρ της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης των εργαζομένων λέγοντας ότι «από το καλοκαίρι του 2023 θα πρέπει να αυξάνουμε τη νόμιμη ηλικία αναχώρησης κατά τέσσερις μήνες το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε το 2025 στα 63, το 2028 στα 64 και το 2031 στα 65 χρόνια».

Ως προς τα πολιτικά ζητήματα της Γαλλίας ο Εμάνουελ Μακρόν επιτέθηκε στα κόμματα της αριστεράς τα οποία μαζί με την ακροδεξιά ψήφισαν προχθές στην γαλλική εθνοσυνέλευση πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

"Αυτό που με θυμώνει είναι ο κυνισμός και η αταξία. Έχουν αποδείξει ότι είναι έτοιμοι να πάνε χέρι-χέρι με την ακροδεξιά ενώ υπάρχει πόλεμος στην Ευρώπη", είπε ο Γάλλος πρόεδρος. Ερωτηθείς ωστόσο αν σκέφτεται να προχωρήσει το 2023 στην διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών ο Εμάνουελ Μακρόν δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του λέγοντας πως στη Γαλλία ο πρόεδρος έχει πολλά εργαλεία για την υπέρβαση των αδιεξόδων μεταξύ των οποίων ανέφερε και το δημοψήφισμα.

