Ιταλία - Μελόνι: ψήφος εμπιστοσύνης από τη Γερουσία

Η εμπιστοσύνη της Γερουσίας και οι ευχές από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Η ιταλική Γερουσία έδωσε απόψε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, καθώς 115 γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης, 79 κατά και 5 επέλεξαν την αποχή.

Χθες, η συντηρητική κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού είχε λάβει και την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.

Κατά τη σημερινή παρέμβασή της στη Γερουσία, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε μεταξύ των άλλων ότι εννοεί να αυξήσει άμεσα το όριο για τις πληρωμές με μετρητά, στις 10.000 ευρώ.

Ο δε ηγέτης της Φόρτσα Ιτάλια, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος είναι μέλος της Γερουσίας, ευχήθηκε στην Μελόνι "να κυβερνήσει για τα επόμενα πέντε χρόνια".

