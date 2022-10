Conde Nast Traveller: Τρία νησιά των Κυκλάδων στα καλύτερα της Ευρώπης

Οικονομία

Οι αναγνώστες του ταξιδιωτικού περιοδικού ψήφισαν τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης.

Τρία νησιά των Κυκλάδων βρέθηκαν στα 20 καλύτερα της Ευρώπης για φέτος, σύμφωνα με τους αναγνώστες του ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveller.

Πρόκειται για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο που κατατάσσονται στην πρώτη δεκάδα, ενώ από την υπόλοιπη Ελλάδα διακρίσεις απέσπασαν η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος και η Κώς.

Συγκεκριμένα, μετά την Ίμπιζα της Ισπανίας που κατέκτησε την πρωτιά, η Κρήτη διακρίθηκε ως το δεύτερο καλύτερο νησί της Γηραιάς Ηπείρου στα 2022 Readers' Choice Awards της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού.

Ακολουθεί η Σαρδηνία της Ιταλίας στην τρίτη θέση και μετά τέταρτη βρίσκεται η Μύκονος. Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η Σικελία, ενώ την έκτη θέση κέρδισε η Σαντορίνη. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Πάρος (9η) και η Κέρκυρα (10η), ενώ ενδέκατη είναι η Ρόδος. Τέλος, στη 16η θέση της εικοσάδας βρίσκεται η Κως.

Τα φετινά Readers' Choice Awards του Conde Nast Traveller περιλάμβανουν επίσης τα κορυφαία νησιά των αναγνωστών στην Καραϊβική και τον Ατλαντικό Ωκεανό, στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στην Αυστραλία και τον Νότιο Ειρηνικό, στην Ασία, στην Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό, στη Βόρεια Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εταιρεία επικοινωνίας MTC GROUP δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα που, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, καταξιώνει για μια ακόμα φορά την Πάρο κατατάσσοντάς την στους δημοφιλέστερους προορισμούς ενώ, σε επίπεδο Κυκλάδων, παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία εσόδων και αφίξεων που πρόσφατα δημοσιοποίησε η εταιρία συμβούλων από την ΕΛΣΤΑΤ, την ΥΠΑ και τα Λιμεναρχεία.

Πρόσφατα η Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές αφίξεις του Σεπτεμβρίου στα κυριότερα αεροδρόμια της περιοχής σημείωσαν αύξηση κατά 14% σε μέσο όρο. Την ίδια στιγμή, τα στατιστικά στοιχεία του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου κατέγραψαν αύξηση για τον ίδιο μήνα κατά 40% !

Ειδικότερα, αντλώντας στοιχεία από το αεροδρόμιο Πάρου διαπιστώνουμε ότι 19.738 άτομα έφθασαν με αεροπλάνο στο νησί κατά τον φετινό πρώτο φθινοπωρινό μήνα με 368 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019 είχαν φθάσει από αέρος στο νησί 14.192 επισκέπτες.

Μετρώντας δε και τις αντίστοιχες επιδόσεις των προηγούμενων μηνών διαπιστώνουμε ότι, ειδικά για την Πάρο, το 2019 έπαψε προ πολλού να αποτελεί έτος σύγκρισης σε επίπεδο αφίξεων αλλά και εσόδων που πλέον αποτελεί το σημαντικότερο δείκτη επιτυχίας ενός προορισμού. Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός ότι τόσο το 2019 όσο και το 2018, το νησί κατέγραφε ρεκόρ 30ετίας σε επιδόσεις αφίξεων, πράγμα που έχει την αξία του συγκρινόμενο με τα σημερινά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι και στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, είχαν καταγραφεί πάνω από 120.000 αφίξεις σημειώνοντας αύξηση έναντι του ίδιου μήνα του 2019 που ξεπέρασε επίσης το 40% , πράγμα που σημαίνει ότι ο εφετινός Ιούνιος ήταν ο καλύτερος από πλευράς αφίξεων μέχρι σήμερα στην Πάρο. Αρκεί να αναφερθεί ότι στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018 οι αφίξεις στο Αεροδρόμιο ανήλθαν στις 83.500, αυξημένες κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και κατά 163% σε σχέση με το 2016, ενώ σε επίπεδο εξέλιξης έτους, στα έξη χρόνια από το 2014 έως το 2019 το νησί διπλασίασε τις αφίξεις επισκεπτών. Ακόμα και τώρα, τον Οκτώβριο, η τουριστική περίοδος καλά κρατεί αφού και στον τομέα της κρουαζιέρας είναι αμείωτος ο αριθμός προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων.

