Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός παίζει τα... ρέστα του στην Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις ελπίδες του για το Conference League θέλει να διατηρήσει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φράιμπουργκ.



Δίχως άλλα βαθμολογικά περιθώρια, ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ της Πέμπτης (27/10, 22:00) τα... ρέστα του στην έδρα της Φράιμπουργκ, προκειμένου να παραμείνει στο «κόλπο» -έστω- της διεκδίκησης της 3ης θέσης στον 7ο όμιλο του Europa League, που οδηγεί στα play off του Europa Conference League.

Με συγκομιδή μόλις ενός βαθμού στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του γκρουπ, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν ένα... υπερβατικό «διπλό» στο «Europa-Park Stadion», απέναντι σε μία απ’ τις καλύτερες ομάδες της εφετινής Bundesliga, για να διατηρηθούν σε θέση ικανή για να απειλήσουν τη Ναντ, ενόψει της δικής τους (τελικής) αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης» την επόμενη Πέμπτη (3/11).

Σε αντίθετη περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει ένα... δώρο από την Καραμπάx, με διπλό των Αζέρων στη Γαλλία, ούτως ώστε να παραμείνει σε απόσταση... βολής από τη Ναντ (3β.-1β.), πριν από τον αγώνα στο Φάληρο.

Ο Μίτσελ Γκονζάλεθ έκανε πολλές δοκιμές στις δύο τελευταίες προπονήσεις των Πειραιωτών, «πατώντας» ωστόσο, κυρίως πάνω στο 4-3-3, με τον Βρουσάι ως αριστερό μπακ.

Φαβορί για τη θέση του βασικού γκολκίπερ είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ενώ η τετράδα που έχει το προβάδισμα για τον αγώνα με τους Γερμανούς απαρτίζεται από τους Άβιλα, Βρουσάι στα άκρα και Μπα-Ντόι στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Εμβιλά θα είναι ο «κόφτης» με τους Κούντε και Ίνμπομ Χουάνγκ, εσωτερικούς μέσους, ενώ τον πρώτο λόγο για την τριάδα μπροστά έχουν οι Μασούρας, Μπιέλ και Ελ Αραμπί. Αν γίνει η έκπληξη κι ο Ισπανός επιλέξει εντέλει να πάει σε διάταξη 3-5-2, φαβορί για την τριάδα στην άμυνα είναι οι Ντόι, Μπα και Εμβιλά.

Την αποστολή των Πειραιωτών για το ματς με τη Φράιμπουργκ συγκροτούν οι: Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Ελ Αραμπί, Ινμπομ Χουάνγκ, Καλογερόπουλος, Κούντε, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά και Βρουσάι.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Εσθονός Κρίστο Τόχβερ, με βοηθούς την Καρολίν Καϊβόγια και τον Στεν Κλάασεν (επίσης από την Εσθονία) και 4ο τον Γιούρι Φρίσερ. Στο VAR θα είναι ο Ελβετός Φενταγί Σαν και AVAR ο Ολλανδός Ντένις Χίγκλερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Η επίθεση με καυστικό υγρό έγινε ενώ κοιμόταν ο 36χρονος (βίντεο)

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

“The 2Night Show”: Ο Σταμάτης Φασουλής για το “μαράζι” του