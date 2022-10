Κοινωνία

Σεξουαλική επίθεση: Μποξέρ ο ανήλικος που καταγγέλλει ταγματάρχη

Πώς ένας 15χρονος κατάφερε να απωθήσει και να καταγγείλει 38χρονο για σεξουαλική επίθεση στο κέντρο του Χολαργού. Αυτόπτες μάρτυρες στον ΑΝΤ1.

Σοκ προκάλεσε η σεξουαλική επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ένας 15χρονος από ταγματάρχη του Ελληνικού Στρατού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί καθόταν σε παγκάκι, στο κέντρο του Χολαργού, όταν ο 38χρονος τον πλησίασε, του έδειξε φωτογραφίες του και επιχείρησε να τον θωπεύσει. Ο ανήλικος όμως, αθλητής του μποξ, αντέδρασε αμέσως, χτυπώντας τον αξιωματικό του Στρατού.

Ο 38χρονος άρχισε να τρέχει και το παιδί να τον κυνηγά και για να γλιτώσει, ο άνδρας άρχιζε να φωνάζει για βοήθεια.

«Κυκλάδων και Ζέρβα εκεί έχει ένα μικρό παρκάκι. Ακολουθούσε τον πιτσιρικά, του έδειχνε κάτι φωτογραφίες, πήγε να τον χαϊδέψει, ο μικρός ήταν "ψηλό βουνό" και τον έβαλε κάτω, γιατί αθλείται εδώ σε μια λέσχη πυγμαχίας που έχουμε εδώ κοντά. Και ακούστηκε ότι φώναζε «βοήθεια βοήθεια» κι ο ταγματάρχης. Πρέπει να του έριξε μια σε ένα καπό από ότι ακούσαμε στο αυτοκίνητο», περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αυτόπτης μάρτυρας.

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας τόνισε ότι, το παιδί και ο προπονητής του ήταν που κάλεσαν την Αστυνομία.

«Παρενόχλησε έναν πιτσιρικά κι ο πιτσιρικάς τον ακινητοποίησε, του έριξε δυο και τον ακινητοποίησε. Δεν τον έδειρε του έριξε δυο και τον ακινητοποίησε και φώναξε την αστυνομία ο πιτσιρικάς. Ο ίδιος κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος μαζί με τον δάσκαλο του, που ήταν εκεί με τη σχολή που πηγαίνει μποξ. Δεν ισχύει ότι κάλεσαν άλλοι. Αυτός είναι ομοφυλόφιλος και ντάξει γενικά είναι και λίγο με το αλκοόλ και λίγο με διάφορα…Δεν έχει ξανά δώσει δικαίωμα σε κανέναν εδώ. Είναι απλά ένας ομοφυλόφιλος που δεν είναι και πολύ έτσι…παράδειγμα. Είναι ευγενικός και τέτοια αλλά έχει κάνει και κάτι καταχρήσεις όποτε μπορεί να ήταν και υπό την επήρεια», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

