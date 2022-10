Life

Μάθιου Πέρι: Οι αλλαγές στην εμφάνισή μου ήταν λόγω των εθισμών μου

Στους εθισμούς του στα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα φάρμακα αποκαλύπτει ο πρωταγωνιστής από τα «Φιλαράκια» στα απομνημονεύματά του.

Ο Μάθιου Πέρι (Matthew Perry) γράφει στα προσεχή απομνημονεύματά του ότι η εμφάνισή του, που αλλάζει κατά τη διάρκεια των 10 σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια» χρησιμεύει ως ένα δώρο κατανόησης για τις ουσίες που χρησιμοποιούσε εκείνη την εποχή.

«Μπορείτε να παρακολουθείτε την τροχιά του εθισμού μου αν παρατηρείτε το βάρος μου από σεζόν σε σεζόν», γράφει ο ηθοποιός στο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», που θα κυκλοφορήσει την 1η Νοεμβρίου.

«Όταν έχω βάρος, είναι αλκοόλ. Όταν είμαι αδύνατος, είναι χάπια. Όταν έχω υπογένειο είναι πολλά χάπια».

Ο Πέρι, μοιράζεται ότι μέχρι το τέλος της τρίτης σεζόν της επιτυχημένης κωμικής σειράς του NBC, στην οποία έπαιζε τον Τσάντλερ Μπινγκ, προσπαθούσε να πάρει 55 Vicodin την ημέρα - διαφορετικά θα αρρώσταινε τόσο πολύ.

Είπε ακόμα ότι ήταν αδύνατος εξαιτίας του εθισμού του στα οπιοειδή, καθώς τα φάρμακα καταστέλλουν την όρεξη και προκαλούν εμετό.

Ο ηθοποιός αποκαλύπτει επίσης ότι μία από τις προσπάθειες του για αποτοξίνωση έλαβε χώρα αμέσως μετά τα γυρίσματα του γάμου του με τη Μόνικα Γκέλερ (Κόρτνεϊ Κοξ). Ο Πέρι είπε ότι μόλις ολοκλήρωσε τη σκηνή τον μετέφερε στο κέντρο ένας τεχνικός.

Ο Πέρι λέει ότι είναι τώρα 18 μήνες νηφάλιος.

