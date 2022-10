Κοινωνία

Βιασμός στο Παλαιό Φάληρο: Δεύτερη καταγγελία για επίθεση το ίδιο βράδυ

Ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη. Πανομοιότυπες οι περιγραφές των δυο γυναικών.



Το υλικό από κάμερες ασφαλείας και στοιχεία από μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου αναζητούν οι Αρχές για να φτάσουν στα ίχνη του άνδρα τον οποίο κατήγγειλε μια γυναίκα για βιασμό.



Κατά την καταγγελία της η γυναίκα εξιστόρησε τον εφιάλτη που βίωσε δίνοντας αναλυτική περιγραφή για την εμφάνιση του δράστη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, και δεύτερη κοπέλα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι περίπου τα μεσάνυχτα, λίγες ώρες πριν τον βιασμό της 34χρονης, ο δράστης είχε αποπειραθεί να βιάσει την ίδια, αλλά αυτή με φωνές και χτυπήματα κατάφερε τελικά να γλιτώσει.



Οι περιγραφές των δυο γυναικών για τον φερόμενο δράστη μοιάζουν. Πρόκειται για άνδρα που έχει τατουάζ στο χέρι, ήταν γύρω στο 1,70 με 1,80, εύσωμος με λευκή επιδερμίδα, περίπου 40 ετών, ενώ η ανάσα του μύριζε αλκοόλ.

Όπως κατέθεσαν οι δυο γυαναίκες, το μοιραίο βράδυ φορούσε ένα μαύρο, στενό τζιν, ένα μαύρο μπλουζάκι και μαύρα, αθλητικά παπούτσια. Επίσης, και οι δύο γυναίκες τόνισαν πως μιλούσε καλά ελληνικά

Η αστυνομία εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να εντοπίσει τον άνδρα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να χαρτογραφήσει τη διαδρομή που ακολούθησε.

Ανατριχιαστική η περιγραφή της 34χρονης

Σοκαριστική είναι η περιγραφή της 34χρονης στο Παλαιό Φάληρο για τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του αδίστακτου βιαστή της, όπως κατήγγειλε, τα χαράματα της Κυριακής.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες, περίμενε στη στάση του λεωφορείου για να πάει στη δουλειά της. Ο δράστης την πλησίασε και με την απειλή μαχαιριού, την οδήγησε σε κοντινό πάρκο. Την ξάπλωσε στο έδαφος, της έβγαλε τα ρούχα και τη βίασε. Όταν ολοκλήρωσε τις αρρωστημένες του ορέξεις, σηκώθηκε και με ειρωνικό ύφος είπε στην 34χρονη «θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου».

Η κοπέλα έντρομη έβαλε τα ρούχα της, πήρε την τσάντα της και επέστρεφε στην στάση, όπου περίμενε το λεωφορείο ένας νεαρός, αλλά δεν του ζήτησε βοήθεια γιατί ντράπηκε όπως είπε στους αστυνομικούς.

Όπως είπε, ο βιαστής την ακολούθησε και είχε το θράσος να πάει δίπλα της και να της ζητήσει τον αριθμό του κινητού της. Η κοπέλα αρνήθηκε και τότε ο δράστης την απείλησε πως θα την σκοτώσει αν πει κάτι στην αστυνομία και έφυγε τρέχοντας.

Όταν απομακρύνθηκε αρκετά, η 34χρονη τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε τον βιασμό.

