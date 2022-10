Κόσμος

ΝΑΤΟ: Τουρκία - Σουηδία “τα βρίσκουν” για την ένταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ειπώθηκε σε συνομιλία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, με αιχμή το αίτημα για έκδοση ορισμένων προσώπων στην Τουρκία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σουηδό Πρωθυπουργό Ούλφ Κρίστερσον είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία ο Τούρκος Πρόεδρος του είπε πως θα χαρεί να τον φιλοξενήσει στην Άγκυρα, για το τριμερές Μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας, Σουηδίας και Φινλανδίας είπε ότι θα αποτελέσει οδηγό για την επερχόμενη διαδικασία.

Ο Σουηδός Πρωθυπουργός μέσω τουίτερ ανέφερε ότι ανυπομονεί να επισκεφθεί την Άγκυρα και πως η κυβέρνησή του θα εκπληρώσει το Μνημόνιο.

Στις 21 Οκτωβρίου ο Κρίσερσον είχε αποστείλει επιστολή στην Τουρκία μέσω της Πρεσβείας της χώρας του στην Άγκυρα αναφέροντας ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την Άγκυρα και ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα προβλήματα ασφάλειας της Τουρκίας.





Ειδήσεις σήμερα:

Η επιδότηση Νοεμβρίου για ρεύμα και φυσικό αέριο

Σεξουαλική επίθεση: Μποξέρ ο ανήλικος που καταγγέλλει ταγματάρχη

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός αγνοούμενος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του