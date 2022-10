Αθλητικά

Μπακς: Με ασταμάτητο Αντετοκούνμπο η νίκη επί των Νετς

Ακόμα μία απίστευτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, χάρισε νέα νίκη στην ομάδα των Μπακς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να πραγματοποιεί συγκλονιστική εμφάνιση, οι Μπακς επικράτησαν των Νετς με 110-99 στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι και έκαναν το 3-0 στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Αντίθετα, οι Νετς δεν έχουν αρχίσει καλά και έχουν τρεις ήττες στα πρώτα τέσσερα ματς.

Ο «Giannis» ήταν ασταμάτητος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 43 πόντους (15/21 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10/14 βολές), 14 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ, σε 38 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του, οι Μπόμπι Πόρτις με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ και Τζρου Χόλιντεϊ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για το Μπρούκλιν, ο Κέβιν Ντουράντ σημείωσε 33 πόντους, ο Καϊρί Ίρβινγκ είχε 27 πόντους και ο Μπεν Σίμονς 4 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/10 στις 03:00) με αντίπαλο τους Νιου Γιορκ Νικς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Στο Ντένβερ, οι Νάγκετς ήταν καλύτεροι και υποχρέωσαν τους Λέικερς στην τέταρτη εφετινή ήττα τους σε ισάριθμα ματς με 110-99. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς μς 31 πόντους, 13 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 4 κλεψίματα ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Μπρους Μπράουν. Για τους «λιμνάνθρωπους» ο Άντονι Ντέιβις είχε 22 πόντους και 14 ριμπάουντ και ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 19 πόντους και 9 ασίστ.

Οι Σίξερς δεν είναι ακόμη έτοιμοι και γνώρισαν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά στο Τορόντο από τους Ράπτορς με 119-109. Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα της Φιλαδέλφεια στα πρώτα πέντε ματς ενώ οι Ράπτορς βρίσκονται στο 3-2.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Πασκάλ Σιάκαμ με 20 πόντους και 13 ασίστ με τον Γκάρι Τρεντ να προσθέτει 27 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους οι Τζοέλ Εμπίιντ και Ταϊρίς Μάξεϊ είχαν από 31 πόντους ενώ στους 18 πόντους έμεινε ο Τζέιμς Χάρντεν που είχε όμως 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Την πρώτη τους ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα γνώρισαν οι Μπλέιζερς που ηττήθηκαν στο Πόρτλαντ από τους Χιτ με 119-98. Κορυφαίοι για το Μαϊάμι, που είχαν 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ήταν οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Τζίμι Μπάτλερ με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα. Για τους γηπεδούχους ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 22 πόντους και ο Ανφερνι Σάιμονς είχε 14 πόντους.

