Πολιτισμός

Μητσοτάκης και Σολτς στην Ακρόπολη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός ξενάγησε τον Γερμανό Καγκελάριο στον χώρο του Ιερού Βράχου.



Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης έφτασαν λίγο μετά τις 9.00 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Ο Πρωθυπουργός ξενάγησε τον Γερμανό Καγκελάριο στον χώρο του Ιερού Βράχου.

Στις 11:00 οι δύο ηγέτες θα έχουν κατ΄ιδίαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και η οικονομική συνεργασία, η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που πλήττει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη στήριξη εταίρων και συμμάχων καθώς και η τουρκική προκλητικότητα και η ευθεία αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί ήδη από τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου καγκελαρίου της Γερμανίας στην Ελλάδα ενώ είναι ταυτόχρονα η πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελαρίου μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα της ενισχυμένης εποπτείας.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως επιδιώκεται να σηματοδοτήσει μια νέα σελίδα και την επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε καθεστώς ευρωπαϊκής κανονικότητας, ενώ η ελληνική οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις εν μέσω πρωτοφανών κρίσεων - επιδόσεις που μαζί με τις μεταρρυθμίσεις έχουν αναγνωριστεί και από τη γερμανική πλευρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Σεξουαλική επίθεση: Μποξέρ ο ανήλικος που καταγγέλλει ταγματάρχη

Κούγιας: Η επίθεση με καυστικό υγρό έγινε ενώ κοιμόταν ο 36χρονος (βίντεο)

Gallery