Οικονομία

Η επιδότηση Νοεμβρίου για ρεύμα και φυσικό αέριο

Οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στα τιμολόγια, βάσει κατανάλωσης ή κατηγορίας καταναλωτών. Μήνυμα Σκρέκα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Τις επιδοτήσεις Νοεμβρίου για ρεύμα και φυσικό αέριο ανακοίνωσε ο Κώστας Σκρέκας, το πρωί της Πέμπτης, σημειώνοντας πως συνεχίζονται τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έναντι του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Τα ποσά είναι μειωμένα, λόγω της μείωσης των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά, αλλά σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, καλύπτουν τουλάχιστον το 90% της αύξησης.

Σε ότι αφορά το ρεύμα στα νοικοκυριά, σε όλες τις παροχές, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κλιμακωτή επιδότηση είναι:

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 238 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Απορροφάται το 90% της αύξησης. Η επιδότηση αφορά σε όλα τα νοικοκυριά, για κύριες και μη κατοικίες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχων.

Για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 286 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Απορροφάται έως 100% η αύξηση.

Το συνολικό κόστος της επιδότησης ανέρχεται στα 270 εκατ. ευρώ.

Αναφορικα με τα επαγγελματικά τιμολόγια:

Για κατανάλωση έως 35 KVa και 2000 κιλοβατώρες , η επιδότηση διαμορφώνεται στα 200 ευρώ η μεγαβατώρα

Το συνολικό κόστος της επιδότησης ανέρχεται στα 160 εκατ. ευρώ.

Για τους αγρότες, η επιδότηση θα είναι οριζόντια και θα ανέρχεται σε 238 ευρώ ανα μεγαβατώρα.

Το συνολικό ποσό όλων των επιδοτήσεων για τον Νοέμβριο φτάνει τα 430 εκατ. ευρώ.

Για το φυσικό αέριο η κυβέρνηση δεν θα δώσει επιδότηση, αλλά η ΔΕΠΑ εμπορίας θα δώσει επιδότηση 25 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα για όλους τους οικιακούς καταναλωτές του φυσικού αερίου. Η επιδότηση αφορά 700.000 καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδημάτων και παρόχων.

Ο υπουργός Ενέργειας στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στην εξοικονόμηση ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς την «βασική προτεραιότητα». Όπως είπε, η Ελλάδα τους επόμενους μήνες έχει στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας τις ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 5%. «Άρα η προσπάθεια όλων μας είναι να περιορίσουμε την χρήση ενεργοβόρων συσκευών από τις 18:00 το απόγευμα έως τις 21:00 το βράδυ», προσθέτοντας ότι οι συσκευές αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

