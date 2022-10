Παράξενα

Διδυμότειχο - 12χρονη έγκυος: Καταδίκη νεαρού για παιδεραστία

Η υπόθεση που διαπιστώθηκε στη Γερμανία και εκδικάστηκε στην Ξάνθη συγκλονίζει.

Σε φυλάκιση 2 ετών με τριετή αναστολή, παρά την αθωωτική πρόταση του Εισαγγελέα, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ξάνθης νεαρός από το Διδυμότειχο, με την κατηγορία της παιδεραστίας και των ασελγών πράξεων σε ανήλικη κάτω των 14 ετών.

Ο νεαρός άσκησε έφεση κατά της απόφασης, καθώς η πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας ήταν να απαλλαγεί λόγω αμφιβολιών και λόγω των συνθηκών που αναλύθηκαν στην εκδίκαση της… περίεργης αυτής υπόθεσης, η οποία εκτυλίχθηκε πριν από χρόνια στο Διδυμότειχο και συνεχίστηκε στην Γερμανία όπου και άρχισε να… ξετυλίγεται το κουβάρι.

Η ανήλικη που όπως και ο κατηγορούμενος είναι μουσουλμάνοι, ήταν τότε 12 χρόνων και ο νεαρός ήταν τότε 18 χρόνων. Τέλεσαν γάμο στο Διδυμότειχο με βάση την “Σαρία” και στη συνέχεια έφυγαν για την Γερμανία ως οικονομικοί μετανάστες. Εκεί η ανήλικη ξεκίνησε να πηγαίνει στο σχολείο και μια ημέρα… λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της εκεί γερμανικής πόλης, όπου και διαπιστώθηκε πως είναι έγκυος. Επειδή ήταν ανήλικη, ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία αλλά και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και αναζητήθηκαν οι συγγενείς της.

Όταν η οικογένεια της υποστήριξε ότι ήταν παντρεμένη με βάση την “Σαρία”, οι Γερμανοί στην αρχή γέλασαν και ξεκαθάρισαν πως αυτό δεν γίνεται αποδεκτό στην χώρα τους και η Εισαγγελία άσκησε δίωξη κατά του φερόμενου ως συζύγου της για παιδεραστία. Μάλιστα διαβίβασε την δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα στην Ελλάδα και έτσι ασκήθηκε δίωξη και ορίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ξάνθης.

Η πρόταση του Εισαγγελέα ήταν να αθωωθεί ο κατηγορούμενος λόγω αμφιβολιών και εξαιτίας των συνθηκών που αναλύθηκαν στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά η έδρα του επέβαλλε φυλάκιση 2 ετών με τριετή αναστολή.

Πηγή: evros-news.gr

