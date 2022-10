Παράξενα

Δερβενοχώρια: Ανθρώπινος σκελετός και χειροβομβίδα βρέθηκαν σε σπηλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ για τους σπηλαιολόγους που ανακάλυψαν ανθρώπινο σκελετό και χειροβομβίδα σε σπηλιά στη Βοιωτία.

(εικόνα αρχείου)

Απροσδόκητα αποτελέσματα είχε εκπαιδευτική δράση σπηλαιολόγων σε ορεινή περιοχή των Δερβενοχωρίων, στη Βοιωτία.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους σε σπηλιά της περιοχής Στεφάνη των Δερβενοχωρίων και σε βάθος 50 μέτρων, οι σπηλαιολόγοι ήρθαν αντιμέτωποι με ανθρώπινο σκελετό και μία χειροβομβίδα, πιθανότητα του 2ου παγκοσμίου πολέμου.

Με έγγραφό τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και την αστυνομία ενημέρωσαν για τα ευρήματα της έρευνάς τους και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό τμήμα πυροτεχνουργών έχει παραλάβει και απομακρύνει το πολεμικό υλικό ενώ κλήθηκε η 7η ΕΜΑΚ προκειμένου να προσεγγίσει και να ανασύρει τον ανθρώπινο σκελετό.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο της πυροσβεστικής Οινοφύτων και της αστυνομίας.

Πηγή: tvstar.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με καυστικό υγρό: η “απόπειρα βιασμού”, οι επεμβάσεις και τα αντίποινα

Σεξουαλική επίθεση: Μποξέρ ο ανήλικος που καταγγέλλει ταγματάρχη

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός αγνοούμενος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του