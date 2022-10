Οικονομία

ΕΒΕΑ - Σταϊκούρας: Τα μέτρα στήριξης είναι προσωρινά και στοχευμένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις έστειλε ο υπουργός Οικονομικών. Τι δήλωσε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ.



«Η Ελλάδα τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες - ή, για να το αντιστρέψω, πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ευάλωτες το 2023, σε σχέση με την Ελλάδα». Αυτό σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΕΒΕΑ, ο υπουργός επισήμανε ότι, παρά τις διαδοχικές και επάλληλες εξωγενείς κρίσεις της τελευταίας τριετίας, «πολιτεία και πολίτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Κυβέρνηση, τα καταφέραμε ικανοποιητικά». και πρόσθεσε ότι, όπως προέκυψε και από την πρόσφατη Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία ο κ. Σταϊκούρας εκπροσώπησε τη χώρα μας, «η Ελλάδα τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες – ή, για να το αντιστρέψω, πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ευάλωτες το 2023, σε σχέση με την Ελλάδα».

Έκανε, δε, ειδική αναφορά στη βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ και στη συμβολή των επιχειρήσεων σε αυτή: «Βλέπουμε ότι είτε εξ ανάγκης είτε από επιλογή, με ή και χωρίς τη βοήθεια της Κυβέρνησης, εσείς οι ίδιοι έχετε αλλάξει το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Εξάγετε περισσότερο, επενδύετε περισσότερο. Με τα σημερινά δεδομένα, η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια επενδύσεων και εξαγωγών, μεταξύ όλων των χωρών της Ευρώπης, και το 2022 και το 2023».

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει εντατικά το μεταρρυθμιστικό έργο της, ενώ ξεκαθάρισε: «Δεν ακολουθούμε πολιτική επιδοτήσεων. Ακολουθούμε πολιτική μόνιμων μειώσεων φόρων και στις κρίσεις απαντάμε με one off παρεμβάσεις επιδοτήσεων. Παίρνουμε τη μόνιμα καλύτερη εκτέλεση του Προϋπολογισμού, που απορρέει από την υψηλότερη ανάπτυξη, και αυτή τη μεταφράζουμε σε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών - μόνιμες - τα τελευταία χρόνια και το 2023. Παίρνουμε τα υψηλότερα έσοδα, τα οποία προκύπτουν από την ακρίβεια και δεν είναι μόνιμα, και τα κάνουμε επιδοτήσεις».

Σημείωσε, ακόμα, ότι τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η Κυβέρνηση ακολουθούν την κατεύθυνση που αποφασίστηκε στο τελευταίο Eurogroup: είναι έκτακτα, προσωρινά και στοχευμένα. Τόνισε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα κρατά και ορισμένα αποθέματα για το 2023. Επιπλέον, ανέδειξε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όποιος τολμήσει να κινηθεί μη επιδεικνύοντας δημοσιονομική σταθερότητα, σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, θα κινδυνεύσει έντονα να βγει εκτός αγορών. Πρόσφατα, βιώσαμε ένα παράδειγμα που οδήγησε σε αλλαγή ολόκληρης Κυβέρνησης, με νέο Πρωθυπουργό, πριν από λίγες ώρες. Ειδικά στην Ελλάδα, απαιτείται διπλή υπευθυνότητα, γιατί η χώρα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα, συνεπώς οι αγορές μας κοιτάνε διπλά προσεκτικά».

Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σχολιάζοντας ότι «η Ευρώπη ενήργησε με εξαιρετικά αντανακλαστικά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και με εξαιρετικά αργά αντανακλαστικά, συγκρουόμενα μεταξύ τους, στην ενεργειακή κρίση».

Σ. Κουνενάκη Εφραίμογλου: Ζητούμενο η ολική ανάταξη της οικονομίας

Κατά την ομιλία της, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, αναφέρθηκε στην θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, παρά τις διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις, με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, την άνοδο των εξαγωγών και των επενδύσεων, τη σταθερή μείωση της ανεργίας. «Αυτό οφείλεται, όπως είπε, στον αγώνα που δίνουν καθημερινά χιλιάδες επιχειρήσεις. Αλλά και στις φιλικές προς την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη πολιτικές που εφαρμόζονται. Πολιτικές που αποτυπώνονται σε μέτρα όπως η μείωση πάνω από 50 φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, τα νέα κίνητρα και οι μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, η σημαντική ενίσχυση-στήριξη της αγοράς και της κοινωνίας, τόσο στη διάρκεια της πανδημίας, όσο και τώρα, απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς και η υλοποίηση νέων μόνιμων παρεμβάσεων, όπως η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που εισηγήθηκε πρώτο το ΕΒΕΑ».

Η συγκυρία παραμένει κρίσιμη και οι αβεβαιότητες μεγάλες, συνέχισε η πρόεδρος, σχολιάζοντας ότι είναι προφανές πως το κράτος δεν μπορεί να απορροφήσει το σύνολο των κραδασμών που προκαλεί η διεθνής αναταραχή. Επεσήμανε, δε, ότι «οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν μια δύσκολη μάχη στο επόμενο διάστημα. Έχουν αποδείξει ότι δεν το βάζουν κάτω. Σε πείσμα, μάλιστα, όσων προβλέπουν συνεχώς "λουκέτα", βλέπουμε από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ ότι γίνονται κάθε χρόνο περισσότερες. Κι όχι λιγότερες».

Ζητούμενο, όμως, είναι η ολική ανάταξη της οικονομίας μας, τόνισε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, προβάλλοντας τη σημασία προώθησης μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας που δημιουργεί νέες προοπτικές για την επιχειρηματικότητα. «Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ορθή την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική ισορροπία και στον στόχο για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ενώ, αναμένουμε περισσότερες ακόμη θετικές παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εργαλεία χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και για τη μείωση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης - εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της ώρας και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Αναμένουμε, επίσης, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση και η δικαιοσύνη» εξήγησε η κυρία Εφραίμογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Η επιδότηση Νοεμβρίου για ρεύμα και φυσικό αέριο

Επίθεση με καυστικό υγρό: η “απόπειρα βιασμού”, οι επεμβάσεις και τα αντίποινα

Σεξουαλική επίθεση: Μποξέρ ο ανήλικος που καταγγέλλει ταγματάρχη