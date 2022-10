Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: O Ερμής, οι σχέσεις και ο “δύσκολος” Πλούτωνας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για ημέρα με μεικτό πρόσημο έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, ενώ σήμερα ο Ερμής κάνει μια ωραία όψη με τον Άρη και αυξάνει την επιθυμία με παιδιά, φίλους, παρέες και επαφές, παράλληλα κάνει και τετράγωνο με τον Πλούτωνα.

Η Λίτσα πατέρα εξήγησε πως ο «δύσκολος» Πλούτωνας φέρνει πικρά λόγια, δύσκολες ειδήσεις και προσωπικές υποθέσεις που καίνε.

«Προσέξτε πως χειρίζεστε τον λόγο, πολλές φορές πληγώνει περισσότερο από ένα χαστούκι», συμβούλευσε η Λίτσα Πατέρα.

Ακόμη, ανέφερε πως η Σελήνη στον Σκορπιό θα μας κάνει να θέλουμε να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να πάμε διακοπές και να δούμε αγαπημένα πρόσωπα, κάτι που κατ΄ εξοχήν μπορεί να γίνει το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

