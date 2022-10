Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: αναστηλώσεις και “φωτιές” την Πέμπτη (εικόνες)

Σπαρταριστές και ξεκαριστικές καταστάσεις για τους Παπαδόπολους, χαρίζουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και απρόοπτα.

Κάποιες φορές, όμως, κάποια… μπλεξίματα φέρνουν τα πάνω κάτω, σε βαθμό που η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό μας.

Αυτό συμβαίνει και στην κωμική σειιρά του ΑΝΤ1, «Ποιος Παπαδόπουλος;», όπου μία αναγκαστική συγκατοίκηση, αλλάζει τις ισορροπίες, αλλά και τον τρόπο ζωής δύο οικογενειών, δημιουργώντας απίστευτες καταστάσεις.

Απόψε στις 21:00, δείτε την ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Περίληψη αποψινού επεισοδίου

Ο Αρίστος, ακόμα έξαλλος μετά το σκηνικό με τον Γιάννη και τον διοικητή της Τροχαίας, έχει βάσιμες υποψίες ότι ο Γιάννης χρησιμοποιεί το τζιπ του για παράνομες δοσοληψίες… Όλοι όμως, συμπεριλαμβανομένης της Μελίνας, είναι εναντίον του. Για να αποδείξει λοιπόν ότι έχει δίκιο, δείχνει σε όλους το πορτ-μπαγκάζ που έχει απομεινάρια από υλικά οικοδομής.

Ο Γιάννης -που φυσικά την έχει κάνει την στραβή- για να σώσει το τομάρι του, λέει ότι αποφάσισε να αναστηλώσει το καμένο τους σπίτι και τώρα ο Αρίστος, αλλά και όλη η οικογένεια, βρίσκονται αναγκασμένοι να συμμετάσχουν στις εργασίες αναστήλωσης που στήνουν στα γρήγορα ο Γιάννης με τη βοήθεια του Θανάση. Κι ενώ ο Αρίστος δεν πρόκειται να παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα μέχρι να αποδείξει ότι έχει δίκιο, εκεί στην παλιά γειτονιά του Γιάννη και της Περιστέρας, η Μελίνα θα έχει μια συνάντηση από το όχι και τόσο αθώο παρελθόν της…

Συντελεστές

Σενάριο : Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία : Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

ο Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

Τα επεισόδια της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1: https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos/videos &

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube: https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos





