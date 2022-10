Κοινωνία

Χολαργός: Υποψήφιοι… ενοικιαστές “σήκωσαν” χρηματοκιβώτιο

Πώς οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν το ζευγάρι και να κλέψουν το χρηματοκιβώτιο με το «θησαυρό» τους.

Κοσμήματα και ρολόγια μεγάλης αξίας, αλλά και ολόκληρο χρηματοκιβώτιο κατάφεραν να αρπάξουν μέλη συμμορίας, απασχολώντας ηλικιωμένο ζευγάρι, στο Χολαργό.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Τρίτη, όταν οι δράστες εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι ενοικιαστές για διαμέρισμα που νοίκιαζε το ζευγάρι.

Αφού τους έπεισαν να μιλήσουν στο μπαλκόνι, φοβούμενοι τον κορονοϊό, οι συνεργοί τους μπήκαν από την πόρτα του διαμερίσματος, την οποία είχαν φροντίσει να μην κλείσει τελείως κι έκαναν «φύλλο και φτερό» το διαμέρισμα.

Τα μέλη της συμμορίας είχαν πάνω από 15 λεπτά στη διάθεσή τους, αφού οι δήθεν υποψήφιοι μιλούσαν επί ώρα με τους ηλικιωμένους στο μπαλκόνι, ώστε να ερευνήσουν το διαμέρισμα και να βρουν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο και ξήλωσαν.

Όταν οι ηλικιωμένοι αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί ήταν πολύ αργά. Ενημερώθηκε η Άμεση Δράση και το Τμήμα Ασφαλείας Παπάγου - Χολαργού, όπου ανέφεραν ότι στο χρηματοκιβώτιο υπήρχαν κοσμήματα και ρολόγια αξίας περίπου 150.000 ευρώ και κάποια μετρητά.

Οι αστυνομικοί πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείς που ενδεχομένως έχουν καταγράψει τους δράστες.

