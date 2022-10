Life

“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Πέμπτης (εικόνες)

Μία ηθοποιός και ένας παρουσιαστής θα βρεθούν απόψε στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show».

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ιωάννα Παππά. Ανανεωμένη και λαμπερή, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρεται στις αλλαγές, οι οποίες ήρθαν στη ζωή της, τα τελευταία χρόνια.

Γιατί τη θεωρούν σνομπ; Είναι φοβική με την έκθεση; Πώς κατάφερε ο γιος της να την κάνει πιο κοινωνική;

Η Ιωάννα μιλάει για τη σχέση με τη μητέρα της, την οποία έχασε πρόσφατα, και εξηγεί τι αναθεώρησε στη ζωή της μετά από αυτή την οδυνηρή απώλεια.

Τέλος, θυμάται τη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τους δούμε μαζί ξανά τηλεοπτικά.

Στην αποψινή παρέα του «The 2night Show», ο Γρηγόρης συναντάει τον Παναγιώτη Χατζηδάκη. Ο ταλαντούχος παρουσιαστής αναφέρεται στο ξεκίνημά του, στις σπουδές γραφιστικής και στη διαφήμιση, η οποία του έδωσε το «εισιτήριο» για την τηλεόραση. Γιατί αποκαλεί τη Σοφία Αλιμπέρτη τηλεοπτική του «μητέρα»;

Για ποιο λόγο κάποιες από τις συνεργασίες του δεν συνεχίστηκαν; Επίσης, μοιράζεται στιγμές από την προσωπική του ζωή, αναφέρεται στη γνωριμία με τη σύζυγό του Χαρά, στον γάμο και στον ερχομό του παιδιού τους.

Ένα αυθόρμητο τραγούδι με τους Prestige, ενθουσιάζει τον Γρηγόρη και στην παρέα τους προστίθεται και ο Νίκος Κοκλώνης.

Τέλος, μιλάει για την πρωινή εκπομπή «Ποιος είναι Πρωινιάτικα;» και εξηγεί τους λόγους, για τους οποίους απολαμβάνει τη συνεργασία του με τη Μπέτυ Μαγγίρα.

