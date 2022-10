Κόσμος

Βραζιλία: Άνδρας κατέγραψε την στιγμή του θανάτου του ενώ έκανε zipline (βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο με την πτώση του άτυχου 39χρονου. Την μοιραία διαδρομή κατέγραφε και η σύντροφος του.



Τη συγκλονιστική στιγμή του θανάτου του κατέγραψε ένας 39χρονος στη Βραζιλία, ο οποίος βούτηξε στο κενό ενώ βρισκόταν επάνω σε εναέρια τροχαλία.

Στο βίντεο φαίνεται ο 39χρονος να είναι ενθουσιασμένος με την έναρξη της εναέριας βόλτας του. Ωστόσο, στην συνέχεια το λεγόμενο zipline έσπασε και ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα από την πτώση, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία.

Την μοιραία διαδρομή κατέγραφε και η σύντροφος του άτυχου άνδρα αποτυπώνοντας τη στιγμή που έσπασε το zipline.

Σύμφωνα με την New York Post ο 39χρονος ήταν ήδη νεκρός όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την πτώση του.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί η είδηση πως ο τελευταίος έλεγχος ασφαλείας στην τροχαλία είχε διενεργηθεί πριν από 7 μήνες.

