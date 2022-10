Μισέλ Ομπάμα: στα παρασκήνια φωτογράφισης για το νέο βιβλίο της (βίντεο)

Η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα κυκλοφορεί το νέο της βιβλίο και μοιράζεται με τους ακολούθους της εικόνες από τα παρασκήνια της φωτογράφισής της.

Στα παρασκήνια της φωτογράφισης για το εξώφυλλο του νέου της βιβλίο «The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times» έβαλε το κοινό η Μισέλ Ομπάμα (Michelle Obama).

Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια, το οποίο παραχώρησε στο περιοδικό People, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ μοιράζεται αυτό που την ενέπνευσε να γράψει το νέο της βιβλίο.

«Άκουγα ιστορίες ανθρώπων και, ξέρετε, σκέφτομαι μερικά από τα μαθήματα που έχω μάθει στη ζωή και μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιώ για να τα κρατήσω όλα μαζί», λέει η Ομπάμα στο πλατό της φωτογράφισης. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω να τα έβαζα όλα σε ένα βιβλίο και να τα μοιραστώ με όλους».

I had so much fun shooting the cover of my new book, #TheLightWeCarry. Here are some behind-the-scenes moments from that day that I wanted to share: pic.twitter.com/kbO0QTkXYq