Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” - Επιτροπή Ανταγωνισμού: “Πράσινο φως” με επιφυλάξεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει κινδύνους και θέματα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού.



Εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της τροπολογίας που αφορά στο «καλάθι του νοικοκυριού», ωστόσο, έλαβε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κι αναμένεται η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) ανακοίνωσε ότι «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ιδίως βάσει του άρθρου 23, παρ. 1, αφού έλαβε υπόψη της την απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην υπ' αρ. πρωτ. 9082/12.10.2022 επιστολή παροχής στοιχείων της ΕΑ (καθώς την προτεινόμενη διάταξη νόμου την οποία διαβίβασε με την αριθ. πρωτ. 101024/20.10.2022 επιστολή του), και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι τις διατάξεις του Ν. 3959/2011, κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη Γνωμοδότηση 40/2022».

Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία του «καλαθιού του νοικοκυριού» δεν θα πρέπει να συνιστά με κανένα τρόπο εργαλείο συνεννόησης μεταξύ των επιχειρήσεων για τα προϊόντα και τις τιμές που προσφέρουν στο καλάθι. Αναφέρει δε ότι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα παρακολουθεί συστηματικά τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην εφαρμογή του καλαθιού της νοικοκυράς και θα επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης πρακτικών που δύναται να αντίκεινται στον ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως ενδεικτικά συμπράξεων μεταξύ ανταγωνιστών ή κάθετων συμπράξεων μεταξύ προμηθευτών και λιανοπωλητών για την επιβολή τιμών μεταπώλησης.

Στο «καλάθι του νοικοκυριού» υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχει κάθε είδους επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ή/και με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. πώληση μέσω e-shop), ακόμα και εάν δεν εμπορεύεται το σύνολο των κατηγοριών των προϊόντων που απαριθμούνται στη λίστα (π.χ. κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία κ.λπ). Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εντάσσουν στο καλάθι του νοικοκυριού εκείνες τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση. Σε διαφορετική περίπτωση είναι δυνατό να εξαιρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (ακόμα και σε τοπικό επίπεδο) ή/και να δημιουργηθούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού σε τοπικές αγορές όπου δραστηριοποιούνται περιφερειακές επιχειρήσεις ή προμηθευτές.

Ακόμη χαρακτηρίζεται σημαντικό να δημοσιεύονται στο e-katanalotis και στην ιστοσελίδα του υπουργείου ή άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων οι σχετικές πληροφορίες, και να διευκρινιστεί εκ των προτέρων, το είδος και ο βαθμός λεπτομέρειάς τους. Για παράδειγμα, η δημοσίευση μόνο μέσων τιμών λιανικής πώλησης πανελλαδικά ανά προϊόν δεν θα ασκήσει την επιδιωκόμενη πίεση στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Αντιθέτως, το εργαλείο ενημέρωσης θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να δίνει στον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή ή σε κάθε περίπτωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για την πραγματική τιμή ενός προϊόντος ανά κατάστημα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή πρακτικών δεσμοποίησης που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα συγκεκριμένα προϊόντα).

Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως η επιτροπή έχει θετική θέση για να προχωρήσει άμεσα η πρωτοβουλία και ότι θα εξακολουθήσει να επιβλέπει αρμοδίως την αγορά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για «το καλάθι του νοικοκυριού», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά τη ψήφιση από τη Βουλή της σχετικής τροπολογίας για “το καλάθι του νοικοκυριού”, θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, διότι άμεσα εξέδωσαν τη γνωμοδότησή τους, βάσει της οποίας επιτρέπουν τη δημιουργία του “καλαθιού του νοικοκυριού” ως σύμφωνο με τους περί ανταγωνισμού νόμους. Η ταχύτατη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού έφερε αποτέλεσμα για το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε «το καλάθι του νοικοκυριού» και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχει και να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους συμπολίτες μας που την έχουν ανάγκη».

Χαρίτσης: Κοινωνικές και θεσμικές πλέον αντιδράσεις στις κυβερνητικές κινήσεις εντυπωσιασμού

Σε δήλωση του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρεται

«Μετά τους φορείς της αγοράς και τις καταναλωτικές ενώσεις, σήμερα ήταν η σειρά της Επιτροπής Ανταγωνισμού να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το περιβόητο «καλάθι του νοικοκυριού». Στην γνωμοδότησή της, γνωμοδότηση που αγνοήθηκε πλήρως από το Υπουργείο Ανάπτυξης που έσπευσε να καταθέσει την σχετική τροπολογία προτού τοποθετηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή υπογραμμίζει όχι μόνον τον κίνδυνο να υπάρξουν μεγαλύτερες αυξήσεις σε προϊόντα εκτός «καλαθιού» αλλά και ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στους πιο μικρούς προμηθευτές. Ενώ επισημαίνει ότι μια πιθανή πρακτική προτίμησης από τα σουπερμάρκετ σε προϊόντα δικής τους ιδιωτικής ετικέτας, θα λειτουργήσει σε βάρος τόσο των καταναλωτών όσο και των προμηθευτών.

Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι αντί για αποφασιστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών, με μείωση των έμμεσων φόρων στα τρόφιμα και τα καύσιμα και εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της αισχροκέρδειας, η κυβέρνηση επιμένει σε κινήσεις εντυπωσιασμού που θα οξύνουν ακόμα περισσότερο τις στρεβλώσεις στην αγορά. Την στιγμή που η κοινωνία καταρρέει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας την κρίση ως ευκαιρία για να ευνοήσει μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή».





