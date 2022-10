Τοπικά Νέα

Μεσσηνία: Φωτιά στου Κυνηγού

'Άμεση κινητοποίηση δυνάμεων πυρόσβεσης, απο ξηράς και αέρος, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες, από άγνωστη ακόμα αιτία, σε δασική έκταση, στην περιοχή Κυνηγός, του δήμου Πύλου - Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περισσότεροι από 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή σε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος για ρίψεις νερού από αέρος.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν προσωπικό των ΟΤΑ με υδροφόρος, για την άμεση απαπλήρωση των δεξαμενών των οχημάτων της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κυνηγού του δήμου Πύλου – Νέστορος #Μεσσηνία.

Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 Α/Φ.

??Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2022

Μια σύλληψη για τη φωτιά

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Πυροσβεστικής, «Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Καλαμάτας, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση, στην Τ.Κ. Τρικόρφου, οικισμός Κυνηγού του δήμου Μεσσήνης Μεσσηνίας.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης».

