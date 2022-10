Τοπικά Νέα

Λαμία: αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα (βίντεο)

Η γυναίκα χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στ Λαμία, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που πήγε να διασχίσει τον δρόμο.

Πιο συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Λαμίας κατέληξε γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από το σούπερ μάρκετ στην οδό Υψηλάντη στην περιοχή της «Άνοιξης» Λαμίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:20 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/10), όταν η άτυχη γυναίκα βγήκε με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

Εκείνη την ώρα κατέβαινε την Υψηλάντη ΙΧΕ με νεαρό οδηγό και κάτω από αδιευκρίνιστες - προς το παρόν - συνθήκες, την παρέσυρε.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με ανθρώπους από το κατάστημα και τα γύρω σπίτια να τρέχουν να βοηθήσουν έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο.

