Ταξί: Απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Οι αυτοκινητιστές ζητούν, μεταξύ άλλων, άμεσα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης καυσίμων.

Την διενέργεια 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε το συνδικάτο αυτοκινητιστών ταξί της Αττικής, καλώντας παράλληλα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΣΑΤΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκαν τα εξής:

Εξουσιοδότηση στο προεδρείο να ζητήσε ι άμεσα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης καυσίμων, των ανατιμήσεων στα προϊόντα διαβίωσης και των ειδών που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας του ταξί. Συγκεκριμένα άμεση οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ ανά όχημα/μήνα για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση. Μείωση του ΕΦΚ από 0,7 ευρώ/λίτρο στο 0,5 ευρώ/λίτρο και μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 13% στο 6% .

Πραγματοποίηση 24ωρης Απεργίας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17)

Εξουσιοδότηση στο προεδρείο να ζητήσει ένα χρόνο παράταση στην αντικατάσταση αυτοκινήτου για όσα αυτοκίνητα δεν έχουν πάρει καμία παράταση έως σήμερα και λήγουν στις 31-12-2022. Ένα χρόνο παράταση να δοθεί και σε αυτά που λήγουν έως και τις 31-12-2023.

