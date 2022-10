Παράξενα

Ολλανδία: στόχος ακτιβιστών “Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις για την "επίθεση" στο έργο του Γιοχάνες Βερμέερ.

Βαν Γκογκ, Μονέ και τώρα Βερμέερ...

Σούπα, Πουρές και τώρα κόλλα...

Ακτιβιστές για το κλίμα έβαλαν αυτή τη φορά στο στόχαστρό τους τον παγκοσμίου φήμης πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ, το «Κορίτσι με ένα μαργαριταρένιο σκουλαρίκι», που εκτίθεται στο Μουσείο Μαουριτσχάους στη Χάγη, χωρίς ωστόσο το έργο τέχνης να υποστεί ζημιά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας από τους δύο ακτιβιστές εμφανίζεται να κολλάει το κεφάλι του στο γυαλί που προστατεύει το διάσημο έργο του 1665 και ένας δεύτερος ακτιβιστής να τον περιλούζει με κόκκινο υγρό. Οι δύο άνδρες φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα "Just Stop Oil".

«Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και τρία άτομα συνελήφθησαν. Η κατάσταση του πίνακα επιθεωρήθηκε από τον συντηρητή μας. Ευτυχώς, το αριστούργημα που καλύπτεται από γυαλί δεν υπέστη ζημιές», ανέφερε το μουσείο.

Η διαμαρτυρία έγινε λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου ακτιβιστές του "Just Stop Oil" πέταξαν σούπα στον πίνακα του Βίνσεντ βαν Γκογκ «Ηλιοτρόπια» στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Ο πίνακας αυτός βρισκόταν επίσης σε θωρακισμένη βιτρίνα με ενισχυμένο γυαλί.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τη διοίκηση του ολλανδικού μουσείου, ένας από τους άνδρες λέει: «Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε κάτι όμορφο και ανεκτίμητο να καταστρέφεται μπροστά στα μάτια σας;» «Αυτό είναι το ίδιο συναίσθημα όταν βλέπετε τον πλανήτη να καταστρέφεται», πρόσθεσε.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έγιναν τρεις συλλήψεις σε ένα μουσείο, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Οι δύο άνδρες στο βίντεο εμφανίζονται σε άλλα βίντεο να απομακρύνονται από τον χώρο από αστυνομικούς.

Το έργο τέχνης που εκτίθεται στο Μουσείο Μαουριτσχάους στη Χάγη δεν πιστεύεται ότι έχει υποστεί ζημιές, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Δεν είναι η πρώτη φορά, που διάσημοι πίνακες, είναι δέκτες επιθέσεων. Πριν από λίγες μόλις ημέρες, ακτιβίστριες για την κλιματική αλλαγή πέταξαν δύο κονσέρβες ντοματόσουπα στο πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βίνσεντ βαν Γκογκ

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Η επίθεση με καυστικό υγρό έγινε ενώ κοιμόταν ο 36χρονος (βίντεο)

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός αγνοούμενος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του