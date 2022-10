Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Πέθανε η γιαγιά, σώθηκε το εγγονάκι (εικόνες)

Η κίνηση που αποδείχτηκε καθοριστική για τη σωτηρία του μικρού παιδιού.

Μια γυναίκα 60 ετών έχασε τη ζωή της, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, κοντά στο Μπαλί Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκησαν δυο οχήματα. Στο αυτοκίνητο που επέβαινε η άτυχη γυναίκα, βρισκόταν και το εγγονάκι της, το οποίο ευτυχώς ήταν δεμένο σε παιδικό καθισματάκι.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι το παιδάκι δεν φέρει σοβαρά τραύματα και παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ με μώλωπες σε εμφανή σημεία.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ένας ακόμη τραυματίας θύμα του τροχαίου, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και πιθανότητα να μην χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

