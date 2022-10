Κοινωνία

Λύτρας - επίθεση με καυστικό υγρό: η υπερασπιστική γραμμή της 38χρονης και το τηλεφώνημα στην Παλιοσπύρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Απόστολος Λύτρας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα όσα του έχει μεταφέρει η εντολέας του αλλά και για το τηλεφώνημα που έκανε στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, την οποία είχε αναλάβει όταν έπεσε θύμα επίθεσης με καυστικό υγρό.

Ο δικηγόρος, Απόστολος Λύτρας, μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με την υπόθεση της 38χρονης που περιέλουσε με καυστικό υγρό τον πρώην σύζυγό της, αλλά και για τη μητέρα της 12χρονης που έχει κριθεί προφυλακιστέα για την πολύκροτη υπόθεση στον Κολωνό.

Όσον αφορά την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει η 38χρονη, στον ανακριτή, ο δικηγόρος ανέφερε:

“Δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να βλάψει τον συγκεκριμένο, εξάλλου και στο πανελλήνιο που ακούει ένα ζευγάρι παντρεμένο να βρίσκεται σε ξενοδοχείο, σημαίνει ότι συνεχώς αναφέρει ότι φοβόταν την οικογένειά του, αλλά και τον ίδιο, ότι και κατά το παρελθόν την είχε χτυπήσει."

"Εκείνη την ημέρα λοιπόν όπως και πολλές άλλες φορές, είχαν δώσει ραντεβού στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτός εισήλθε στο ξενοδοχείο κατά τις 11 η ώρα, στις 2 τα ξημερώματα έφυγε και επέστρεψε ξανά στις 4. Στις 4 η ώρα, τσακωθήκανε, τη χτύπησε, αποπειράθηκε να τη βιάσει και τότε εκείνη έχοντας για ασφάλεια το υγρο το οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια το είχε για καθαρισμό του γκαράζ της, του το έριξε στο πρόσωπο", συνέχισε ο δικηγόρος

"Τα βίντεο από το ξενοδοχείο δείχνουν ότι ο άνδρας ούτε κοιμόταν ούτε τίποτα." αναφέρει ο δικηγόρος, "κόντρα" στα όσα είπε νωρίτερα ο Αλέξης Κούγιας, που υπερασπίζεται τον 36χρονο και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχει χάσει το μισό του πρόσωπο.

Ο Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωση του, δίνει μία νέα διάσταση στην επίθεση, καθώς, όπως αναφέρει, ο 36χρονος συνομίλησε σήμερα με τον κ. Κούγια, στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και υποστήριξε πως η σύζυγος του προσπαθούσε να τον δελεάσει να βρεθούν για να κάνουν ομαδικό σεξ με μια φίλη της, με το όνομα Στεφανία.

"Έχει πράγματι καυστική ουσία το συγκεκριμένο υγρό, αλλά όχι 90% αλλα 12%. Η κατηγορία είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είναι ελάχιστη ποσότητα για βιομηχανικό καθαριστικό" ανέφερε ακόμη ο συνήγορος υπεράσπισης της 38χρονης και διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν σύμφωνα με “την επικέτα” του υγρού.

Ακόμη, ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε: "Τον φοβάται ακόμη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά της έχει βαρύτατο ποινικό μητρώο."

Σχετικά με το ότι είχε συνεργό, και την περίμενε αυτοκίνητο, ο Αόστολος Λύτρας αναφέρει ότι “την πήρε ταξί, άρα από αυτό δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιος συνεργός.”

"Πολλές γυναίκες καλώς η κακώς, κατά τη γνώμη μου κακώς, λόγω του ότι έχουν γίνει τόσες γυναικοκτονίες, έχουν στην κατοχή τους σπρέι πιπεριού, ή κάποιο υγρό για τη δική τους ασφάλεια." επισημαίνει ακόμη ο δικηγόρος.

Όσον αφορά το τηλεφώνημα τουο στην Ιωάννα Παλιοσπύρου, ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε: "με την Ιωάννα, έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Λόγω του ότι στη δική της περίπτωση είμαι από τη μία μεριά και τώρα από την άλλη, θα έπεφταν να με κατασπαράξουν. Δεν ήθελα να το μάθει από κάποιον άλλο."

Για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, ο κ. Λύτρας ανέφερε: “Με βάση το κατηγορητήριο, φαίνεται ότι η μητέρα είχε σχέσεις με τη μαστροπεία και με την εφαρμογή. Θεωρώ λοιπόν ότι τα αποτελέσματα των ψηφιακών ερευνών που θα προκύπτει ότι δεν είχε ποτέ αυτή την εφαρμογή."

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Η επίθεση με καυστικό υγρό έγινε ενώ κοιμόταν ο 36χρονος (βίντεο)

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός αγνοούμενος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του