Κούγιας – επίθεση με καυστικό υγρό: Η 38χρονη του υποσχόταν ομαδικό σεξ για να βρεθούν

Ο Κούγιας συναντήθηκε σήμερα με το θύμα στο νοσοκομείο. Ποια είναι η μυστηριώδης Στεφανία, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Μια νέα διάσταση για την υπόθεση της επίθεσης με καυστικό υγρό στο Ηράκλειο, δίνει ο συνήγορος υπεράσπισης του θύματος, Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωση του.

Ο 36χρονος συνομίλησε σήμερα με τον κ. Κούγια, στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και υποστήριξε πως η σύζυγος του προσπαθούσε να τον δελεάσει να βρεθούν για να κάνουν ομαδικό σεξ με μια φίλη της, με το όνομα Στεφανία, η οποία επικοινώνησε μαζί του.

Μάλιστα, όπως λέει, υπάρχουν και σχετικά μηνύματα. Μια αποκάλυψη η οποία δίνει άλλες διαστάσεις στην υπόθεση-θρίλερ και πλέον μετά τα νέα δεδομένα οι Αρχές στρέφονται στην αναζήτηση της συγκεκριμένης γυναίκας, προκειμένου να ξεκλειδώσουν την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

Σήμερα για πρώτη φορά ο επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου κ. Αλέξης Κούγιας συνομίλησε με το 36χρονο θύμα στις 18.00 μετά από άδεια των ιατρών. Εκείνο, το οποίο πληροφορήθηκε για πρώτη φορά ο κ. Κούγιας, είναι ότι πολλές ημέρες πριν υπήρχε μια έντονη πίεση της δράστιδος προς το θύμα να επανασυνάψουν σχέση, με προκλήσεις και παρακλήσεις, τις οποίες το θύμα απέρριπτε.

Σήμερα το θύμα αποκάλυψε στον κο Κούγια ότι από την 21.10.2022, παραμονή της διαπράξεως της εγκληματικής πράξεως, η οποία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 22.10.2022, και αμέσως μετά την παραλαβή της τοξικής ουσίας, η οποία παραδόθηκε σε πρόσωπο ονόματι Γ.Σ., η δράστης αρχικά και εν συνεχεία μια γυναίκα ονόματι Στεφανία, άρχισαν να τηλεφωνούν συνεχώς στο θύμα, όπως αποδεικνύεται από πάρα πολλές κλήσεις στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο σήμερα επέδειξε στον κο Κούγια το θύμα, και τον προσκαλούσαν να συναντηθούν το αργά το βράδυ ή τα ξημερώματα της 22.10.2022 σε δωμάτιο του ξενοδοχείου, το οποίο είχαν ήδη κλείσει, για να δεχθεί να κάνει ομαδικό σεξ μαζί τους.

Το θύμα ηρνείτο να κάνει ό,τι του ζητούσαν και αμέσως μετά από αυτές τις αρνήσεις τον πίεζε να συναντηθούν η δεύτερη γυναίκα, η ονομαζόμενη Στεφανία, υποσχόμενη σε αυτόν διάφορα… , της οποίας το κινητό τηλέφωνο είναι καταγεγραμμένο στο κινητό τηλέφωνο του θύματος, όπως και οι κλήσεις της, και θα το θέσουμε υπόψη της κας Ανακρίτριας Ηρακλείου άμεσα και προ της απολογίας της κατηγορουμένης που έχει προσδιοριστεί για τις 29.10.2022 και ημέρα Σάββατο.

Δυστυχώς μετά από πολύ μεγάλη πίεση το θύμα δέχθηκε και μετέβη αργά τη νύχτα στο ξενοδοχείο, όπου όμως τον ανέμενε μόνο η μία δράστις, χωρίς τη συνεργό της, και το θύμα, αφού παρέμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκεί, έφυγε και, όπως αντελήφθη ο κ. Κούγιας λόγω της σημερινής καταστάσεως της υγείας του, τον καλούσαν πάλι να επιστρέψει στο ξενοδοχείο.

Το θύμα δυστυχώς επέστρεψε και η δράστις ήταν πάλι μόνη της και τότε δυστυχώς το θύμα, αφού έκανε ερωτική πράξη με τη δράστη, μετά από λίγο αποκοιμήθηκε.

Την ώρα που κοιμόταν, η δράστις έκανε την απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του με το επικίνδυνο υγρό.

Μετά από αυτή την εξέλιξη έλαβα εντολή από το θύμα να ζητήσω την ποινική δίωξη της γυναίκας με το μικρό όνομα Στεφανία, της οποίας το πραγματικό όνομα θα αποκαλυφθεί από την έρευνα του αριθμού, με τον οποίο του τηλεφωνούσε και το οποίο θα κληθεί να αποκαλύψει η δράστις, και συγκεκριμένα να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος της για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού, ακόμη και αν δεν ήταν παρούσα την ώρα του εγκλήματος μαζί με τη δράστη, ήταν και αυτή ένα από τα πρόσωπα που παγίδεψαν το θύμα.

Με έγγραφο, το οποίο θα αποστείλουμε στην κα Ανακρίτρια το Σάββατο 29.10.2022, διότι η 28.10.2022 είναι αργία, θα ζητήσουμε να κατασχεθούν το κινητό, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οτιδήποτε άλλο είχε στην κατοχή της η δράστις, θα ζητήσουμε την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών κλήσεων τόσο στο κινητό της δράστη, όσο και στο κινητό της συνεργού της και θα παραδώσουμε και το κινητό του θύματος, ώστε να επιβεβαιωθούν αυτά, τα οποία ισχυρίζεται ο εντολέας μας, και κυρίως να αποκαλυφθεί με ποιους ήρθε η δράστις σε επαφή πριν την ημέρα του εγκλήματος, κατά το χρόνο του εγκλήματος και μετά την ημέρα του εγκλήματος και ειδικά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη διάπραξη του εγκλήματος μέχρι τη σύλληψή της με το ένταλμα σύλληψης.

Θα ζητήσουμε επίσης να υποβληθεί ερώτημα στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ώστε να διερευνηθεί πού μετακινήθηκε η δράστις μετά το έγκλημά της, αφού αυτό είναι εφικτό από την ενεργοποίηση των κεραιών που ενεργοποιήθηκαν κατά τη μετακίνησή της.

Είμαστε βέβαιοι ότι η κα Ανακριτής θα ρωτήσει την κα κατηγορουμένη αλλά και τη συνεργό της πού εκρύβετο η κα κατηγορουμένη επί τέσσερις ημέρες από την εγκληματική πράξη της, ώστε να διερευνηθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να κατηγορηθούν είτε για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, είτε και για το αδίκημα της παρασιώπησης εγκλήματος.

