Μιλάνο: φονική επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Τι αναφέρουν οι ιταλικές αρχές για την επίθεση σε εμπορικό κέντρο στο Μιλάνο.

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν από έναν 46χρονο Ιταλό, ο οποίος τους επιτέθηκε με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο του Ασάγκο, έξω από το Μιλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για μια γυναίκα και τέσσερις άνδρες - ηλικίας 28, 30, 40 και 80 ετών. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μόντσα, Πάμπλο Μαρί, μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ιταλικές αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας πως ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης πήρε ένα μαχαίρι από ράφι σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια τραυμάτισε πέντε πελάτες. Οι καραμπινιέροι τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στις φυλακές του Μιλάνου.

Οι ιταλικές αρχές έκαναν γνωστό ότι πριν από λίγο πέθανε ένας από τους πέντε ανθρώπους που τραυματίσθηκαν με μαχαίρι απο άνδρα με ψυχολογικά προβλήματα αργά σήμερα το απόγευμα, σε σούπερ μάρκετ έξω από το Μιλάνο.

Ο άνδρας που υπέκυψε στα τραύματά του ήταν υπάλληλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Επιπλέον, ένας από τους τραυματίες φέρεται να είναι και ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Πάμπλο Μάρι, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

