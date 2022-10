Κόσμος

Ιταλία: Πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην Αίτνα (βίντεο)

Οι δυο πιλότοι του Canadair αγνοούνται, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί.

Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα κοντά στην Αίτνα κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε ορεινή περιοχή της κοινότητας Καλτσινέρα, στην επαρχία της Κατάνιας στη Σικελία.

Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Το Canadair πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν το κύτος του αεροσκάφους προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά. Ακολούθησε έκρηξη και συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Η τύχη των δύο πιλότων αγνοείται, ωστόσο εκφράζονται φόβοι πως είναι νεκροί. Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο δεν έχουν καταφέρει να τους εντοπίσουν, δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA ο περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Σαλβατόρε Κοτσίνα.

