Αθλητικά

Μακάμπι – Παναθηναϊκός: Πάλεψαν… αλλά λύγισαν οι “πράσινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «τριφύλλι» εμφανίστηκε ανταγωνιστικό στην καυτή έδρα των Ισραηλινών, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην νίκη.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός στη «Menora Mivtachim Arena» μέχρι το ημίχρονο και όσο κρατούσε η επίθεση του, καθώς στη συνέχεια η παραγωγικότητα του ακολούθησε τα... βήματα της άμυνας, βγαίνοντας εκτός διεκδίκησης. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 85-74 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 1-4. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί είναι πλέον «αγκαλιά» με Ολυμπιακό και Μονακό με ρεκόρ 4-1.

O Παναθηναϊκός «προδόθηκε» για ακόμη ένα βράδυ από την άμυνα και τα λάθη του (16), βλέποντας μία τριάδα (Ντέρικ Γουίλιαμς 17π., Ματέους Πονίτκα (12π., Γιώργος Παπαγιάννης 11π.) να «παλεύει» μόνη της στην επίθεση.

Από τους Ισραηλινούς, ο Λορέντζο Μπράουν εκμεταλλεύτηκε όλα τα μακρινά σουτ που του άφησε ο Παναθηναϊκός, δημιουργώντας παράλληλα... ρήγματα με τη δημιουργία και την εκτέλεση του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 47-42, 69-59, 85-74

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρθία, Πατέρνικο, Τσίτσι

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Άνταμς 4, Μπράουν 22 (2), Μπόλντγουιν 14 (1), Μάρτιν 2, Μένκο, Σόρκιν 2, Ντιμπαρτολομέο 7 (1), Χόλινς 5 (1), Πόιθρες 8, Νίμπο 13, Κόλσον 8 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 5 (1), Γουόλτερς 4, Λι 6 (2), Παπαγιάννης 11 (1), Μποχωρίδης 3 (1), Γουίλιαμς 17 (4), Πονίτκα 12, Γκριγκόνις 9 (1), Μαντζούκας 3 (1), Γκουντάιτις 4.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Πρόστιμο 100 ευρώ για κλήση έφτασε τις 60000!

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Κούγιας – επίθεση με καυστικό υγρό: Η 38χρονη του υποσχόταν ομαδικό σεξ για να βρεθούν