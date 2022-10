Αθλητικά

Βιέννη – Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός από τον Τσόριτς

Σε «κακό δαίμονα» του Έλληνα πρωταθλητή τείνει να μεταβληθεί ο Κροάτης τενίστας.

Σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Tour το εμπόδιο του Μπρόρνα Τσόριτς αποδείχθηκε αξεπέραστο για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Αρχικά στον 3ο γύρο του US Open, στη συνέχεια στον τελικό του Σινσινάτι κι απόψε στο Οπεν της Βιένης, ο Κροάτης (νο27 στον κόσμο) επικράτησε με 2-1 σετ του Έλληνα πρωταθλητή, μετά από ένα πραγματικό ντέρμπι στην φάση των «16» του τουρνουά της αυστριακής πρωτεύουσας.

Ο 24χρονος, παρότι προηγήθηκε με 1-0, δεν είχε ανάλογη συνέχεια στο παιχνίδι του και στο τάι μπρέικ λύγισε με 7-6, αφού προηγουμένως ο αντίπαλός του είχε ισοφαρίσει σε 1-1.

Πλέον, στις μεταξύ τους αναμετρήσεις ο Τσόριτς προηγείται με 3-1, με τον Τσιτσιπά να είχε «χαμογελάσει» πριν από 4 χρόνια και συγκεκριμένα στο χωμάτινο 1000άρι τουρνουά της Ρώμης, όπου ο Κροάτης είχε αποχωρήσει στα μέσα του πρώτου σετ λόγω τραυματισμού.

Αντίπαλος του Τσόριτς στους προημιτελικούς του τουρνουά θα είναι ο Πολωνός, Χούμπερτ Χουρκάτς, ο οποίος νίκησε με 2-1 σετ τον Εμίλ Ρουσουβουόρι.

Πραγματικό ντέρμπι ήταν το παιχνίδι, με τους δύο τενίστες να «βαδίζουν»... χέρι-χέρι στα δύο πρώτα σετ, στα οποία τόσο ο Τσιτσιπάς, όσο και ο Μπόριτς έκαναν το break στο 10ο και 9ο game, με τον Έλληνα πρωταθλητή να παίρνει το πρώτο με 6-4 και το προβάδισμα και τον Κροάτη ν΄ απαντά με τον ίδιο τρόπο (4-6) και να ισοφαρίζει.

Στο τρίτο και καθοριστικό, ο Τσόριτς έκανε πρώτος το break στο 5ο σετ και προηγήθηκε με 3-2, ο Έλληνας τενίστας ισοφάρισε άμεσα (3-3) και το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί, όπου ο Κροάτης επικράτησε με 7-6 (4), πανηγυρίζοντας έξαλλα την ανατροπή!

