Εξάρχεια - Αργυρούπολη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε ΜΑΤ και αυτοκίνητα

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων κατά των ΜΑΤ και ΙΧ σε Εξάρχεια και Αργυρούπολη. Μεγάλες ζημιές σε αυτοκίνητα, μία προσαγωγή.

Μεγάλες ζημιές σε αυτοκίνητα προκλήθηκαν μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής από μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια και σε σταθμευμένα οχήματα στην Αργυρούπολη.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 00:50 εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά, στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ και εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά.

Από τις μολότοφ πήραν φωτιά δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, το ένα από τα οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους & Κωλέττη στην #Αθήνα.

????Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. pic.twitter.com/aBUP7jbkDd — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2022



Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξε τραυματισμός και έγινε προσαγωγή ενός ατόμου, το οποίο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο.

Σχεδόν μια ώρα αργότερα, στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα πέντε ΙΧ στην Αργυρούπολη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Χαριλάου Τρικούπη όπου βρισκόταν σταθμευμένα τα ΙΧ αυτοκίνητα και σύμφωνα με την αστυνομία στα 3 από αυτά βρέθηκαν στουπιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 5 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, στη συμβολή των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Χαριλάου Τρικούπη στο δήμο Αργυρούπολης Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 28, 2022

