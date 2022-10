Κοινωνία

28η Οκτωβρίου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Αλλαγές σε δρομολόγια του Μετρό και Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά. Πού και πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό και το τραμ για την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Γιορτή.

Συγκεκριμένα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν δίχως να πραγματοποιούν στάση.

Ο σταθμός «Δημοτικό Θέατρο» θα λειτουργεί κανονικά, ωστόσο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα είναι ανοιχτή μόνο η είσοδος/έξοδος «Πλατεία Κοραή».

Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8:00 το πρωί.

Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Παράλληλα, σε ισχύ έχουν τεθεί από νωρίς το πρωί σήμερα Παρασκευή (28/10) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου ενώ αντίστοιχες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και σε όλους τους δήμους.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 8 το πρωί ενώ η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης έχει τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί

Δείτε ΕΔΩ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

