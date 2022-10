Life

“The 2Night Show” - Ιωάννα Παππά: “Μιλήσαμε με τη μητέρα μου το τελευταίο απόγευμα και μετά ποτέ ξανά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τις τελευταίες στιγμές με τη μητέρα της που "έφυγε" από κορονοϊό.

Την Ιωάννα Παππά υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Show" τη νύχτα της Πέμπτης με αφορμή τη νέα θεατρική της δουλειά, «Ψηλά από τη γέφυρα». Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε, μέσα σε όλα, στην πρόσφατη απώλεια της μητέρας της και την δύσκολη διαχείριση της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Παππά εξομολογήθηκε πως «έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα τα δυο χρόνια όπως και η απώλεια της μαμάς που σχετίζεται και με τον κορονοϊό. Εννοείται ότι στην καθημερινότητα συμβαίνουν γεγονότα τέτοια, απλά ήταν πολύ σοκαριστικό ότι ταυτιζόσουν με αυτές τις ιστορίες καθημερινά και ήξερες ότι άλλες 100 οικογένειες περνούσαν το ίδιο με σένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ήταν κάτι που δεν ξέρω και πόσο συχνά ερχόμαστε σε επαφή με κάτι ανάλογο».

Συγκλονίζουν τα όσα περιγράφει για τις τελευταίες στιγμές με τη μητέρα της «Η μητέρα μου μπήκε στο νοσοκομείο, εμείς δεν μπορούσαμε να την δούμε και αυτή ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Δηλαδή υπήρξε η στιγμή το τελευταίο απόγευμα που μιλήσαμε και μετά ποτέ ξανά. Είναι πολύ σκληρό αυτό πολύ, είναι σαν τροχαίο. Δεν ξέρω δηλαδή τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο από το να προετοιμαστεί κάποιος, να έχει έναν άνθρωπο δικό του και να ζήσει τη διαδικασία της αναχώρησης σταδιακά. Νομίζω ότι πάντα πονάει και δεν υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσεις».

«Έμεινε στο νοσοκομείο έναν μήνα. Σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο, που ήταν πολύ ακραία στιγμή γιατί ήταν η μετάλλαξη Δέλτα, νομίζω ότι δεν ήταν και ακριβώς ζωντανοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν στα νοσοκομεία. Σίγουρα όμως το πιο σκληρό με αυτή την ιστορία που όλοι το φοβόμασταν και το φοβόμαστε ακόμα είναι ότι υπάρχει η ανάγκη να μείνει προστατευμένος και ο υγιής και ο ασθενής οπότε δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η επαφή. Είναι πολύ σκληρό αυτό το κομμάτι» είπε η αγαπημένη ηθοποιός.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Τράγος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Εξάρχεια - Αργυρούπολη: Εμπρηστικές επιθέσεις σε ΜΑΤ και αυτοκίνητα

28η Οκτωβρίου: ο καιρός του τριημέρου