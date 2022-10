Κοινωνία

Βιασμός στο Παλαιό Φάληρο: Τρίτη καταγγελία για επίθεση (βίντεο)

Νέα καταγγελία για απόπειρα βιασμού στο Παλαιό Φάληρο. Η συγκλονιστική περιγραφή και τα χαρακτηστικά του δράστη.

Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον φερόμενο «βιαστή με το τατουάζ» του Παλαιού Φαλήρου μία νέα καταγγελία για απόπειρα βιασμού στην ίδια περιοχή φέρνει στο φως η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου η καταγγέλλουσα είπε ότι μερικούς μήνες πριν δέχθηκε επίθεση με παρόμοια χαρακτηριστικά. Όπως είπε βρισκόταν με την κόρη της ενός έτους στην Εκκλησία της Αγίας Κυριακής και στα σκαλιά του Ιερού Ναού ήταν ένας άνδρας που ζητούσε ελεημοσύνη.

Ωστόσο, η "περίεργη" συμπεριφορά του άνδρα την έκανε να τρέξει στο αυτοκίνητό της και να βάλει κλειδώσει αμέσως και μέχρι να ξεκινήσει εκείνος προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού μανιωδώς. Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά της και την ψυχραιμία της κατάφερε να βάλει μπροστά το αυτοκίνητό της και έφυγε.

Αμέσως μετά η γυναίκα κατήγγειλε το περισταατικό στην Αστυνομία.

Η περιγραφή για τα χαρακτηριστικά του άνδρα μοιάζουν με τις περιγραφές που έχουν δώσει οι άλλες δύο γυναίκες.

