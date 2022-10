Πολιτική

28η Οκτωβρίου: Με Rafale και Marder η φετινή παρέλαση

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.



Με τη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ολοκληρώνονται στη Θεσσαλονίκη οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στις 10:30 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώον του Γ' Σώματος Στρατού.

Τα νεοαποκτηθέντα γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Rafale και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder 1A3 και αμερικάνικα οχήματα αναγνώρισης Μ1117 αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα του κοινού στη φετινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι, όμως, μόνο τα Rafale, που θα πετάξουν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, αλλά και το θρυλικό αεροσκάφος Spitfire MJ755, ενώ την παρέλαση θα πλαισιώσει επίδειξη ακριβείας από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους «Ζευς».

Πάνω από το χώρο της παρέλασης θα πετάξουν αεροσκάφη και ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας (μεταξύ άλλων μαχητικά F-16 και F-4) καθώς και ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού (Apache, Chinook, Kiowa Warrior κά), του Πολεμικού Ναυτικού (Sikorsky S-70) και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Την παρέλαση θα ανοίξουν τα πολιτικά τμήματα από ιστορικούς συλλόγους και σωματεία καθώς και εθελοντικές ομάδες, ενώ θα ακολουθήσει η μηχανοκίνητη φάλαγγα με διμοιρία οχημάτων και μοτοσικλετών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πεζοπόρος φάλαγγα περιλαμβάνει το τμήμα πολεμικών σημαιών του Στρατού και τα τμήματα των παραγωγικών σχολών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, Ικάρων, Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής) και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων -πεζοναύτες, καταδρομείς, υποβρύχιοι καταστροφείς αλεξιπτωτιστές- αλλά και το προσωπικό της 71ης αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει με δικυκλιστές και περιπολικά της Άμεσης Δράσης, καθώς και δοκίμους υπαστυνόμους της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛΑΣ ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα- - Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετέχουν επιπλέον με τμήματα της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών αποτελούμενο από ορειβάτες, διασώστες και αυτοδύτες και των Ειδικών Αποστολών, της υπηρεσίας διασωστών και της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών, αντίστοιχα.

